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獨／空軍官校編裝異動 獨立飛行訓練指揮部12月1日成軍

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
勇鷹高教機。圖／軍聞社
勇鷹高教機。圖／軍聞社

國防部昨日發布「空軍軍官學校組織規程」第5條、第6條、第7條修正條文，空軍官校校部一口氣取消作戰情報處、醫務所、督察室、飛行訓練指揮部與少將副校長編制。據了解，人力組織的異動，是為單獨成立飛行訓練指揮部人力編制所需。

據了解，空軍接裝勇鷹教練機後，空軍官校將單獨成立飛行訓練指揮部，隊址仍設於岡山官校T-34初教機集結的校本部，預定在12月1日舉行成軍儀式，傳將規劃蔡總統南下主持，屆時東部志航基地部分勇鷹高教機將飛赴岡山接受校閱。

據指出，空軍官校飛行班學員，目前的學制配合保險制度，都是待畢業後才陸續實施初級機、高教機的飛行訓練，飛行訓練指揮部設於官校內已無必要，應予獨立設置。另接裝勇鷹教練機後，台東部訓部隊也擴大，因此將官校作戰情報處、醫務所、督察室等人力編制轉移到獨立出來的飛行訓練指揮部，空軍官校副校長將額挪給飛行訓練指揮部少將指揮官之用。

根據國防部昨日發布「空軍軍官學校組織規程」第5條、第6條、第7條修正條文，空軍官校校部取消作戰情報處、醫務所、督察室、飛行訓練指揮部編制與少將副校長編制。

空軍 勇鷹 國防部

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