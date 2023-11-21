黑熊學院成游擊隊？陳永康提醒非軍警青年戰場提槍處遇

國防部長邱國正將黑熊學院視為游擊隊，國民黨提名不分區立委參選人陳永康今天表示，那是邱國正的想法，他可以體諒。他樂見黑熊學院轉型為傷患救助，增加社會韌性的團體，但應與軍陣醫學的戰傷急救作結合，或可補足國軍戰時醫療人力不足。

陳永康提醒黑熊學院，充滿愛國心的年輕人，若不具軍職、警察、後備軍人身分，在戰場上率爾提槍，恐將遭到不可理解的對應。

官員表示，黑熊學院成立開始，是希望強化城鎮防衛，現在轉型到傷患救治。強化社會的韌度，相信是軍方認同的，但內容不能不結合國軍，國軍軍陣醫療目前與社會醫療能量，分道未整合，黑熊學院教授所謂戰傷救治，只是輕傷包紮，急救的輸血，傷患分檢，民間作不到。

有教學經驗的官員表示，他過去曾在學院教學，曾在學校見到學生穿著迷彩軍服，戴著黑熊學院的攜行袋。但黑熊學院所教授與實際基礎差很多，因為缺乏準則教範，這不是創意可以解決，他認同年輕人的使命感，但一定要制度化。過程中，也一定要同時理解國際的武裝衝突法，當你有這個武力，但卻不是後備軍人與執法單位時，一旦拿了槍，就不受日內瓦戰俘公約的保障。

他說，黑熊與國防部沒有交流，教官從哪來，真正的戰場傷患急救課程，必須有專業教授。戰傷急救不是打個包將人拖一拖，平時大樓裡有人摔傷，可以這樣救護，但涉及止血重傷患，不是這樣子作的。

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