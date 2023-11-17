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蔡英文主持輕型巡防艦動工 外型設計3D圖曝光

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
蔡英文總統（中）今天上午到高雄旗津中信造船廠參加「海軍輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮，中信造船董事長韓碧祥（右）與海軍司令唐華（左）一起合影。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統（中）今天上午到高雄旗津中信造船廠參加「海軍輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮，中信造船董事長韓碧祥（右）與海軍司令唐華（左）一起合影。記者劉學聖／攝影

蔡英文總統今天上午到高雄旗津中信造船廠參加「海軍輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮，並進行首片鋼板切割，象徵輕型巡防艦開始進入建造階段，現場雖然只展示這款巡防艦的平視模型，不過在廠區內的海軍專案辦公室內牆上掛有首款防空型巡防艦的3D設計圖，圖面可見大型整合式的主桅杆以及雄三飛彈發射箱與艦首區的垂直發射系統，未來預計安裝海劍二防空飛彈，加上後方的方陣快砲，也展示這款新型巡防艦強大的防空作戰能力。

海軍「輕型巡防艦防空型原型艦」今天上午的開工典禮，由蔡英文總統主持，國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部邱國正、海軍司令唐華上將及中信造船董事長韓碧祥等人一同出席。蔡英文表示，輕型巡防艦的建造期很短，可以讓海軍在執行任務時，減少主戰艦的耗損，在兵力運用上更有彈性。中信造船董事長韓碧祥說，只准成功不准失敗，一定會全力完成建造任務。

全球防衛雜誌主任陳國銘表示，根據海軍公布資料。海軍籌建的輕型巡防艦將配備海劍二中程防空飛彈，配備雄三增程超音速反艦飛彈及「3D旋轉式相位陣列雷達」，已有小神盾級的規模，根據這組設計圖最明顯的主桅杆是將旋轉式的3D相列雷達與其他天線都整合在一起，可說與玉山艦設計相似，艦首前方的海劍二中程防空飛彈垂直發射系統可藉由本身的雷達獲取來襲目標，並發射飛彈摧毀，後方的煙囪與船體採斜角隱蔽設計可減少雷達偵測，後方雖沒有直升機庫卻可停放反潛直升機，船側有設計穩定翼可增加耐波性，可說是國艦國造的又一大突破。

海軍今天在中信造船舉行輕型巡防艦防空型原型艦開工典禮，廠區內有海軍的專案辦公室。記者劉學聖／攝影
海軍今天在中信造船舉行輕型巡防艦防空型原型艦開工典禮，廠區內有海軍的專案辦公室。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統今天上午到高雄旗津中信造船廠參加「海軍輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統今天上午到高雄旗津中信造船廠參加「海軍輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統（右）今天上午到高雄旗津中信造船廠參加「海軍輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮，仔細觀看新型巡防艦配置。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統（右）今天上午到高雄旗津中信造船廠參加「海軍輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮，仔細觀看新型巡防艦配置。記者劉學聖／攝影
海軍今天在中信造船舉行輕型巡防艦防空型原型艦開工典禮，廠區內的專案辦公室牆上掛著這款巡防艦的3D設計圖，可見相關武器配置。記者劉學聖／攝影
海軍今天在中信造船舉行輕型巡防艦防空型原型艦開工典禮，廠區內的專案辦公室牆上掛著這款巡防艦的3D設計圖，可見相關武器配置。記者劉學聖／攝影

海軍 雄三飛彈 蔡英文 國防部 邱國正

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