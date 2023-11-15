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憲兵衛戍區戰鬥地境線 駐守神秘小格頭監聽站曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
位於新北市北宜公路上的小格頭監聽站，由憲兵派員駐防，並戍守北宜公路戰略要道。圖/取自GOOGLE EARTH
位於新北市北宜公路上的小格頭監聽站，由憲兵派員駐防，並戍守北宜公路戰略要道。圖/取自GOOGLE EARTH

憲兵指揮部規畫以一年制義務役男為主幹，成立重要目標防護營，擴大衛戍區範圍，現與陸軍關渡指揮部重新畫定與衛戍區的戰鬥地境線。據了解，憲兵指揮部既有任務包括國安單位相關電偵、電戰營區處所，遠及新北地區。如國防部電展室位於北宜公路的小格頭監聽站，由憲兵派員駐防，戍守北宜公路戰略要道。

憲兵指揮部執行強化國家關鍵基礎設施防護計畫部署，由憲兵指揮官周廣齊率員考察台北市陽明山衛戍作戰支援防護標的，除中華電信衛星通信中心，另有美國國安總署監聽站台、軍事情報局通電處監聽站。遠在新北市北宜公路的電展室小格頭監聽站也是憲兵負責衛戍。

據悉，小格頭原是陸軍特戰總隊的訓練基地，又稱武漢崗，可執行森林暨水上跳傘、水域滲透、野戰求生、山訓、爆破、通信、遊擊戰、坑道戰等訓練。1979年陸軍特戰部隊移編憲兵，負責小格頭周邊防務，戍守北宜公路戰略要道。

憲兵 北宜公路 役男 國安 國防部 陸軍

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