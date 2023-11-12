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主戰部隊編現比無法達標 國防部：福利待遇誘因不足

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍志願役主戰部隊編現比無法達標，國防部表示，檢討近3年志願役兵力現況，除少子化等因素外，福利、待遇誘因不足，對招募留營工作都產生衝擊。記者洪哲政／攝影
國軍志願役主戰部隊編現比無法達標，國防部表示，檢討近3年志願役兵力現況，除少子化等因素外，福利、待遇誘因不足，對招募留營工作都產生衝擊。記者洪哲政／攝影

國軍志願役主戰部隊編現比無法達標，國防部表示，檢討近三年志願役兵力現況，除少子化等因素外，福利、待遇誘因不足，對招募留營工作都產生衝擊。

國防部答覆民進黨立委羅美玲書面質詢，國軍訓練依據當前敵情威脅及防衛作戰任務，規畫戰訓整備作為，以作戰為背景，訓練為著眼。

國防部說，兵役制度轉型後，部隊訓練工作循入伍、駐地、專精、基地訓練及聯合演訓的完整訓練，以支撐戰力成長，達預期目標。

國防部表示，不論義務役或志願役經完整訓練後，均可成為具備執行戰備任務的合格戰鬥兵，退伍後納入後備部隊補充，強化全民防衛作戰能力。

國防部指出，檢討近三年志願役兵力現況，受社會少子化趨勢、疫情、就業市場競爭影響等因素，加上福利、待遇誘因不足，對招募留營工作產生衝擊，在少子化持續影響下，自民國111年起，整體志願役人力呈現下降趨勢。

國防部表示，因可徵役男數逐年減少，112年首度跌破10萬，後續年度招獲數，以歷年招獲比為19.66%為基準核算，招獲人數呈現緩降趨勢。

國防部提出提高招募員編現、賦予招募員明確目標、落實鄉鎮招募座談、透過與校長及教官交流，建立永續機制、多元廣告行銷、強化留營作為等方法。

國防部表示，為擴大社青從軍來源，規畫結合單位所轄責任區鄉、鎮、村里、部落，配合政戰民事拜會時機，與地方仕紳辦理座談，以發掘待業青年或薪資較低的意願人員，實施轉介輔導，以拓展社青從軍來源。

國防部說，持續配合國軍相關政策推動，各單位藉優化領導統御、加強人員輔導、落實官兵照顧、改善工作環境及各項內部管理等實況作為，發掘部隊窒礙並予協處，以提升優秀官兵留營意願。

國防部表示，除積極透過招募管道補充所需人力外，為達長留久用政策目標，遴選在營優秀士官轉服軍官及士兵轉服士官等方式，以提高基層幹部編現，持續透過強化官兵本職學能與落實考核機制，留用優秀人才，提升整體人員素質。

國防部 志願役 國軍 羅美玲

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