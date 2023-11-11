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國艦國造3艦艇首開放登艦爆人潮 營區外立委喊支持
海軍新濱營區今天上午開放民眾參觀，玉山軍艦、塔江軍艦及快速布雷艇等「國艦國造」軍艦艇在這次活動中，首度開放民眾登艦，吸引人潮目睹國造軍艦。立法委員劉世芳與立委參選人在營區外，高喊「支持國防自主、支持潛艦國造」。
今年國防部的「國防知性之旅」活動，透過營區開放活動，讓全民了解國防，日前空軍在清泉崗舉行航空嘉年華、陸軍開放湖口營區之後，今天海軍開放高雄新濱營區，展示國艦國造的艘軍艦艇，一早便吸引不少人潮排隊進碼頭。
海軍將國艦國造的兩棲船塢運輸艦玉山軍艦（舷號1401）、沱江級塔江軍艦（舷號619）及快速布雷艇等3艘艦艇，停泊新濱碼頭，由軍方安排解說人員，讓民眾登艦參觀。
立委劉世芳與高雄立委參選人黃捷、李柏毅，穿著「海鯤」T恤，在營區外呼口號，希望潛艦國造。劉世芳表示，過去台灣面臨境外勢力，一定支持站在第一線的海軍，但最近海軍在潛艦國造已動用500億元特別預算，卻遇到「亂流」要刪除、凍結海軍潛艦預算，為了希望支持潛艦國造人黃曙光上將，才到新濱碼頭前表達對海軍的支持。
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