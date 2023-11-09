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安維八號成軍 新槍擊聲響偵測系統附GPS高速定位

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局特勤中心新採購聲響槍擊偵測系統的「聲音陣列總成」，内建有GPS定位功能。記者洪哲政/攝影
國安局特勤中心新採購聲響槍擊偵測系統的「聲音陣列總成」，内建有GPS定位功能。記者洪哲政/攝影

國家安全局特勤中心「安維8號」兵力今日在台北大直舉行成軍儀式，現場特別展出為狙擊小組新採購的「聲響槍擊偵測系統」，系統有GPS功能，能自動定位槍響位置，協助小組快速鎖定恐怖份子加以反擊。

特勤中心表示，特勤中心的「反狙擊」編組成員計有「狙擊手」、「觀測手」及「聲響槍擊偵測系統操作手」；新採購操作的聲響槍擊偵測系統由法國ACOEM公司研發製造，專門用於偵測向量聲波，如槍聲與火砲聲。

特勤中心表示，這套系統分別由四項機具組成，首先為「聲音陣列總成」，搭載4具精密麥克風，負責蒐集聲波資訊，且每具聲音陣列保護範圍為半徑50公尺；其次則為「VEBM-1」系統運算核心，負責處理運算聲音陣列所蒐集的資訊，每具聲音陣列即配賦一具VEBM-1；再則為主控台，搭載圖資系統，可在地圖上標定槍響來源，並負責控制攝影機轉向；最後則為「攝影機轉台」，槍響發生時，攝影機會立即轉向槍響來源，鎖定槍響畫面，提供即時影像。

特勤中心表示，此次新採購的系統屬性能提升的「第五代聲響槍擊偵測系統」，聲音陣列即內建GPS定位，能以及溫度感測器，能夠減少人工量測的誤差；系統採用乙太網路傳輸資料，大幅提升傳輸效率，減少偵測反應時間。而透過主控軟體也升級，整合攝影機轉台控制台，較舊型減少了近30公斤的重量。

特勤中心表示，聲響槍擊偵測系統是針對安全维護對象蒞臨場所進行評估，在考量環境、危安狀況等因素後，適時投入部署，消弭大型蒞臨場所的危安顧慮。

國安局特勤中心新採購聲響槍擊偵測系統的「聲音陣列總成」，内建有GPS定位功能。記者洪哲政/攝影
國安局特勤中心新採購聲響槍擊偵測系統的「聲音陣列總成」，内建有GPS定位功能。記者洪哲政/攝影
維安編組都配備反監聽系統。記者洪哲政/攝影
維安編組都配備反監聽系統。記者洪哲政/攝影

槍擊 GPS 特勤人員 國安局

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