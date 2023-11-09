維安八號成軍！反狙擊裝備強化夜戰能力 憲兵軍犬吸睛

國家安全局「安維8號」兵力今日在台北大直特勤中心舉行成軍儀式，現場展示部隊維安部隊包括侍衛官、反狙擊組所使用近戰、遠攻使用的各型槍械，編入安維編組的憲兵偵搜犬，今天「穿著」防爆的狗鞋參演，特别吸睛。

憲兵軍犬分防爆與偵蒐兩項任務，分别執行元首蒞臨場所特種勤務時的爆裂物偵測，國軍營區及協力憲兵隊毒品查緝時的嗅聞。每屆都編入維安任務。

特勤中心特別公佈反狙擊組、維安火力組各項槍隻裝備性能及諸元。每位貼身保衛總統、副總統候選人及其配偶安全的侍衛官，攜帶GLOCK19型GEN5手槍，使用彈藥口徑為9公厘，有效射程為70公尺。特點為重量輕巧、操作簡易，另配有3種保險機制，分別為撞針保險、扳機保險及墜地保險。

此外，特勤中心火力隨扈小組則攜行「國造T91S戰鬥步槍」，槍隻使用5.56公厘口徑彈藥，有效射程為40公尺。配備有戰術滑軌，可加裝多種佩掛，如瞄準鏡、雷射指示器或槍燈等，增加執勤時彈性使用。執勤時提可供壓制火力，也可配掛1-10倍瞄準鏡，由反狙擊組的觀測手所配賦攜用，協助狙擊手實施掩護射擊。

特勤中心今年對美新採購的美造BARRETTMRAD狙擊槍，則使用7.62公厘彈藥，有效射程為150公尺，是美軍特種部隊現役狙擊槍，「烏俄戰爭」及「以巴戰争」中均有使用。具有可更換式槍管特性，可射擊三種不同口徑的彈藥。另配有折疊式腳架及槍托，可供射手快速轉移並架設射擊位置。該槍所配賦的觀測鏡為「LEUPOLDMARK5先進光學瞄準鏡，裝備特點為不同於傳統觀測鏡所刻劃的「十字絲」瞄準線，而是改由「聖誕樹」型的米位刻劃瞄準線(TREMOR3)，可供射手快速修正落彈位置，迅速實施反制射擊。

此外，搭配新槍的「NVLS夜視鏡」，可搭配BARRETTMRAD狙擊使用，可輔助射手在弱光環境下瞄準與射擊，也可接收不可見光，配合雷射指示器實施照明或標示，依勤務性質實施彈性運用。反狙擊組另配備有KESTREL測風儀，可測量風速、溫度、濕度及大氣壓力等相關數據，提供射手校正射擊參數。

小組同時攜行的「TERRAPIN_X雷射測距儀」，最大測量距離為3000公尺，精準測量與敵目標間之距離，輔助射手快速調整射擊距離參數。而觀測手配備的LEUPOLD MARK4觀測鏡，可調倍率為12-40倍，並加掛戰術滑軌、搭載熱顯像、夜視儀、雷射指示器或內紅點瞄準鏡等配備，強化觀測手觀測使用；另該鏡刻劃有密位瞄準線(TREMOR4)，可配合射手迅速修正彈著位置。 特勤中心自美採購獲得搭配夜視鏡、滅音管的美造BARRETTMRAD狙擊槍受到矚目。圖/記者洪哲政/攝影 反狙擊組另配備有KESTREL測風儀，可測量風速、溫度、濕度及大氣壓力等相關數據，提供射手校正射擊參數。記者洪哲政/攝影 「NVLS熱顯像儀」。記者洪哲政/攝影 編入安維編組的憲兵偵搜犬今天「穿著」防爆的狗鞋參演。記者洪哲政/攝影

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