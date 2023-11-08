高雄左營將新建魚叉飛彈防衛營區 內政部次長：不清楚這事情

海軍「迅雷專案」計畫在高雄左營基地等5縣市6處地點，設置「魚叉飛彈防衛營區」，造成地方上出現正、反面意見聲浪，內政部次長花敬群今天上午來到高雄市楠梓區，出席海洋國家公園管理處遊客中心新建工程動土典禮，被媒體問到「會不會覺得軍事設施過度集中，造成人心惶惶？」花敬群說：「我不清楚這個事情！」

代表國民黨參加左楠區立委選舉的高雄市議員李眉蓁說，沒有人反對強化國防，更沒有人反對添購魚叉飛彈強化國防，但她反對不合理的軍備配置。魚叉飛彈防衛範圍130公里，根本不必設在左營就能保護軍港，為何還要在人口稠密的左營再增設飛彈基地，讓危險升級，「飛彈基地就在你家隔壁，就在離臺積電不遠的地方，這樣的配置，真的合理嗎？」

民進黨籍左楠區立委參選人、現任高市議員李伯毅說，左營是台灣海軍的重點基地，備有完善的國防設備十分重要，比起赤手空拳、毫無準備的等共軍打來，防衛營區的設立更能保衛國家的安全；從馬文君頻頻阻擋國防預算，到左楠藍營選將還沒選上就反對設置魚叉防衛營區，國民黨老早背棄反共立場，一再削弱敵我意識和國防能力。

海管處2007年在高雄市楠梓區德民路揭牌成立，多年來借用國家自然公園管理處高雄都會公園房舍做為遊客服務使用，為了增加服務遊客的量能，推廣海洋永續經營理念，海管處決定興建遊客中心，並在今天舉行動土典禮，預計在2026年3月完工。

海管處說，遊客中心是地上5層樓、地下1層樓的建築，其中1、2樓規劃為環境教育展示空間，將來可以讓遊客參觀，傳遞更多海洋保育相關知識；因為海管處同仁需24小時輪值，以利災害發生時能夠緊急傳遞消息，所以在遊客中心內也規劃設備完善的備勤室，讓值班的同仁可以休息。

內政部次長花敬群今天上午出席動土典禮時致詞表示，遊客中心的興建是國家公園署成立以來的重大里程碑，「國家公園」這四個字，在台灣被視為金字招牌，因為不論是任何人都覺得國家公園「讚」，很難找到一個單位在台灣是沒有敵人的，大家都認同、支持，「所有總統候選人的名字都沒這個條件，但國家公園有」，希望同仁繼續努力。 內政部次長花敬群（左二）今天上午來到高雄市楠梓區，出席海洋國家公園管理處遊客中心新建工程動土典禮。記者王勇超／攝影 內政部次長花敬群（前排右二）今天上午出席海洋國家公園管理處遊客中心新建工程動土典禮，祈求工程依切順利。記者王勇超／攝影

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