快訊

iPhone平時這樣放更省電！不用按鍵「自動關閉螢幕」

張忠謀同門師兄弟！半導體業「一代宗師」施敏辭世 享壽87歲

政策影響力遍及兩岸…台灣知名政略作家范疇過世 享壽68歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新建飛彈基地多縣市反彈 國防部：敵情嚴峻 禍福一體

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」。圖／翻攝Boeing Defense推特
國防部對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」。圖／翻攝Boeing Defense推特

國防部今日表示，面對嚴峻敵情威脅，國軍戮力建軍備戰工作，各項武器系統及營區設置，均依敵情威脅、戰略指導與作戰需求辦理，以建構堅韌防衛戰力，確保國家安全。

海軍規劃在雲林虎尾、台南新中、左營軍港、屏東潮州、埔墘及台東太平興建岸置魚叉飛彈駐地；而據了解，另有花蓮南埔營區、宜蘭軍六結營區、蘇澳軍港營區、花蓮復興南營區也正在招標中。若含在各地整建的岸置機動雄風二、三型反艦飛彈基地，全台將有15處飛彈基地要動工。

軍方規畫在雲林、屏東、台東等縣市規畫新建6處魚叉飛彈營區，昨日引起地方民代首長反彈。國防部今日回應表示，面對嚴峻敵情威脅，國軍戮力建軍備戰工作，各項武器系統及營區設置，均依敵情威脅、戰略指導與作戰需求辦理，以建構堅韌防衛戰力，確保國家安全。

國防部指出，為維繫良好軍民關係，將兼顧建軍備戰需要與民生發展需求，持恆睦鄰工作，深耕全民「責任一體、安危一體、禍福一體」共識，凝聚全民國防力量，軍民同心保衛家園。

飛彈 國防部

延伸閱讀

外藉智庫揭美積欠我大筆軍購 國防部：未訂有罰則

高雄左營將新建魚叉飛彈防衛營區 李眉蓁怒：安全威脅太大

新竹寡婦樓都更 國防部函新竹市府審查解除契約可行性

軍方魚叉飛彈重點營區擬設雲林虎尾 地方強烈反對要縣府「硬起來」

相關新聞

高雄左營將新建魚叉飛彈防衛營區 內政部次長：不清楚這事情

海軍「迅雷專案」計畫在高雄左營基地等5縣市6處地點，設置「魚叉飛彈防衛營區」，造成地方上出現正、反面意見聲浪，內政部次長...

部隊鍋 EP141｜矛與盾的對決2 -以色列鑽地彈與地面猛攻vs.哈瑪斯的加薩地鐵

10月7日哈瑪斯卡對以色列發起地空攻勢，經過一個月戰勢已大不同。 以色列持續對加薩走廊進攻，加上空軍持續猛烈轟炸，加薩北部幾乎已成廢墟。但哈瑪斯的在地王牌，素有加薩地鐵之稱的地道系統，對上以軍地空攻勢，各自有什麼優勢，還是有什麼致命缺點？

新建飛彈基地多縣市反彈 國防部：敵情嚴峻 禍福一體

國防部今日表示，面對嚴峻敵情威脅，國軍戮力建軍備戰工作，各項武器系統及營區設置，均依敵情威脅、戰略指導與作戰需求辦理，以...

外藉智庫揭美積欠我大筆軍購 國防部：未訂有罰則

面對國際智庫再度揭露美方積欠我國大批採購軍備，總金額高達新台幣6172億元。國防部今天表示，軍售案由美政府保證，盡最大努...

中共攻台不似想像容易 一大原因居然是消波塊？

兩岸局勢緊張，國外軍政人士或智庫常公開預言，台海戰爭可能的時間。然而前國防部副部長陳永康日前主持的「2023TTX區域安...

蔡英文總統：台灣採全面對策 讓人民了解保衛國家至關重要

國防安全研究院今日舉行「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇，蔡英文總統在現場致詞表示，我國堅定捍衛價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。