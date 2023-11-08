新建飛彈基地多縣市反彈 國防部：敵情嚴峻 禍福一體

國防部今日表示，面對嚴峻敵情威脅，國軍戮力建軍備戰工作，各項武器系統及營區設置，均依敵情威脅、戰略指導與作戰需求辦理，以建構堅韌防衛戰力，確保國家安全。

海軍規劃在雲林虎尾、台南新中、左營軍港、屏東潮州、埔墘及台東太平興建岸置魚叉飛彈駐地；而據了解，另有花蓮南埔營區、宜蘭軍六結營區、蘇澳軍港營區、花蓮復興南營區也正在招標中。若含在各地整建的岸置機動雄風二、三型反艦飛彈基地，全台將有15處飛彈基地要動工。

軍方規畫在雲林、屏東、台東等縣市規畫新建6處魚叉飛彈營區，昨日引起地方民代首長反彈。國防部今日回應表示，面對嚴峻敵情威脅，國軍戮力建軍備戰工作，各項武器系統及營區設置，均依敵情威脅、戰略指導與作戰需求辦理，以建構堅韌防衛戰力，確保國家安全。

國防部指出，為維繫良好軍民關係，將兼顧建軍備戰需要與民生發展需求，持恆睦鄰工作，深耕全民「責任一體、安危一體、禍福一體」共識，凝聚全民國防力量，軍民同心保衛家園。

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