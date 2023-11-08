外藉智庫揭美積欠我大筆軍購 國防部：未訂有罰則
面對國際智庫再度揭露美方積欠我國大批採購軍備，總金額高達新台幣6172億元。國防部今天表示，軍售案由美政府保證，盡最大努力為軍購國執行裝備採購及交運，屬安援合作、非營利性質，無訂定未如期履約的罰則，這項做法是美方對所有買受國的一致性規範。
而據了解，昨、今兩日陸續有來自韓國烏山美軍基地的軍包機，載運軍援品項飛抵桃園國際機場。
美國近年因對台軍售交付延遲引起國會關切。美國智庫「卡托研究所」彙整資料發現，積欠台灣的軍品中，傳統裝備佔6成以上，光F-16戰機與M1戰車就超過整體金額的一半。研究所指出，彙整數據後顯示美國積欠對台軍售的總金額達191億7000萬美元、約新台幣6172億元，可概分為傳統裝備63.2%、不對稱裝備22%、彈藥14.8%三大類。
國防部今（8）日回應此事表示，我對美軍售項目均依防衛作戰需求，經預算法定程序建案，按實際進度付款。目前各軍售案均由台美雙方合作，透過專案團隊管制進度，協助加速交運。
國防部說明，軍售案由美政府保證，盡最大努力為軍購國執行裝備採購及交運，屬安援合作、非營利性質，無訂定未如期履約的罰則，此做法美方對所有買受國均為一致性規範。
國防部表示，雙方將持續循國安、外交及國防體系協商合作，確保各項軍售案依期程交運，共同維護區域和平穩定。
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