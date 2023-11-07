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竹市寡婦樓都更涉及行賄舞弊 邱顯智要國防部依法解約

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委邱顯智上午在立法院舉行「中止寡婦樓舞弊都更案，國防部應依法啟動解約程序」記者會。記者曾原信／攝影
時代力量立委邱顯智上午在立法院舉行「中止寡婦樓舞弊都更案，國防部應依法啟動解約程序」記者會。記者曾原信／攝影

新竹市寡婦樓爆發爭議，時代力量立委邱顯智今天說，寡婦樓都更案涉及行賄舞弊，經過法院一審判決有罪，然而至今過了42天，國防部沒有拿出方法處理，反而用「契約無相關規定」的說法兩手一攤，都更程序繼續進行，根本是在放縱官商勾結的惡質建商。

邱顯智上午在立法院舉行記者會表示，自己已經在立法院提出數次質詢，結果國防部上周竟然回函，確認標案涉及弊案法院一審判有罪，但是「契約無相關規定」，所以現在無法處理，還把球踢給內政部和新竹市政府，要別人來幫國防部扛責任。　

邱顯智質疑，國防部的契約有漏訂，放任有問題的案子繼續硬闖，政府採購法第50條清楚載明，有影響採購公正的違反法令行為，就應該撤銷決標、終止契約或解除契約，並且得追償損失。　

邱顯智強調，政府招商不應該受到違法的不正當影響，這是法治國家最基本的底線，而且內政部也已經表明，目前跟國防部沒有委任關係，國防部應該自行依法處理寡婦樓的解約問題，請國防部不要再踢皮球。　

邱顯智說明，寡婦樓都更案是國防部政治作戰局在馬政府時代，以活化眷村土地之名，大批甩賣手上的眷村土地，委託內政部營建署辦理都更招商，結果當時承辦的營建署官員趁機大肆收賄，爆發一連串的眷改弊案。　

邱顯智表示，面對當年的遠雄眷改弊案，民進黨的態度非常堅決，當時在立法院要求國防部「身為土地業主、主管機關，涉及行賄涉案明確的土地，應該予以終止」，而時任新竹市長林智堅也公開表示，遠雄在新竹的眷改案已有行賄事實，國防部應與遠雄解約。　

邱顯智質疑，如今昌益集團行賄的事實，已經經過法院判決認證，情況比當年還要明確，行政院難道不應該秉持同樣的標準，拿出明確的態度，要求國防部與昌益解約，還是現在成為執政黨，面對昌益就有不同的標準。　

邱顯智呼籲，新竹市珍貴的土地與歷史建築，不應該淪為官商勾結的犧牲品，國防部現在就應該發函給新竹市政府，暫停環評和都更程序，馬上把程序停下來，讓民眾看到政府的態度，再好好處理解約的法律程序，還給新竹市民應有的正義。

國防部 邱顯智

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