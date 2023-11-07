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軍事院校扛不起教召任務？ 全動署：統一調整暑假執行

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
全動署說，為協助後勤整備，軍事院校辦理教育召集訓練，由轄屬作戰區地支部支援協助完成沐浴站開設。圖為野戰沐浴機。記者洪哲政／攝影
全動署說，為協助後勤整備，軍事院校辦理教育召集訓練，由轄屬作戰區地支部支援協助完成沐浴站開設。圖為野戰沐浴機。記者洪哲政／攝影

國軍擴大教召能量，各軍事院校也被納入負責區域教召訓練的主辦單位，有軍方人員向民代反應此舉不但干擾軍事教育，且軍校隊職幹部平日負責學員生管理及基本訓練，其餘人員多為負責行政業務或教職人員，恐無法肩負後備動員教召任務執行。但國防部全民防衛動員署表示，明（113）年起軍事院校教召流路統一調整於暑假7至8月執行，以有效調整人力，將在維持軍事教學品質並兼顧教育召集訓練下，務實執行軍事院校召訓任務。

全動署表示，目前國防部所屬部分軍事院校，平時雖負責學員生教學及管理任務，戰時因所處位置，依作戰區整體防衛作戰構想及量地用兵規劃考量，仍須編組後備部隊實施召集訓練，納入作戰區指揮管制序列，遂行作戰任務，另若由教召員自行辦理後備動員整備作業，將涉及武器、彈藥安全等疑慮。為避免干擾教學及降低人員負荷，全動署已邀集戰規司、人次室、作計室、國防大學、陸、海軍司令部、國防管理、政戰學院、陸軍官校、專科學校等單位，就聯參督管及學校召訓立場等召開研討會議，共同協助處理，以有效解決窒礙。

全動署表示，考量軍事院校年度教學任務，避免任務重疊，明（113）年起軍事院校教召流路統一調整於暑假7至8月執行，可有效調整人力，投入後備動員整備作業，有助教召訓練任務執行。

全動署說，為協助後勤整備，軍事院校辦理教育召集訓練，由轄屬作戰區地支部支援協助完成沐浴站開設、服裝補給及運輸車輛等作業，有效降低軍事院校行政及後勤作業負擔，以利教召訓練執行順遂。

全動署表示，已要求各軍事院校依相關後備軍人召訓規定，完成學校後備部隊現員調配作業，並由人次室管制發布戰時職務及明確律定職掌等作為，據以執行教育召集訓練，年度召訓完畢後納入議獎，提升基層幹部士氣。且為強化軍事院校辦理動員教召業管幹部專業職能，將實施調查統計，管制人員優先送訓軍事動員幹部班，培養執行教召任務指參作業能力 ，以提升動員本職學能。

全動署說，依國軍動員職稱權責規定，由軍事院校主官擔任動員管理官，指導教召訓練規劃與計畫訂定，將校部相關業管主管及幕僚等均納編，包括計畫、人事、後勤、政戰、動員、安全、預算、教官及協訓幹部等組別，管制召訓部隊依時間節點執行，以周延教召訓練整備及實施。全動署將納編相關聯參，依各軍事院校訂定的工作節點，按師資培訓、宿營裝具、膳食衛生、下令作業、要員聯訪、彈藥檢整、訓場經營及民事協調等，實施輔導與問題協處，以確保教育召集訓練執行無虞。

教召 全動署 幹部

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