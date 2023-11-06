獨／國軍悔過今年九人 義務役男若犯軍紀將延役期

國軍頻傳軍紀事件，軍法取消後，幹部苦無手段約制違法犯紀官兵。國防部表示，今年國軍全軍順利送悔過執行者，至今九人。

立法院外交國防委員會召委何志偉表示，悔過並非要求軍紀絕對參數，但這項處分對義務役男而言，的確存在，透過公開透明程序，讓體制更為健全。對違法犯紀的義務役男，軍方正研議延後退伍，是未來會走的方向，是既有要推的政策。

國防部指出，國軍目前設有悔過室，今年迄今全軍接受悔過處分計士兵九人。現行悔過教育課程，每日排定輔教課程八小時，包含軍紀教育、法治教育、基本教練、心理輔導、體適能活動，視天候情況調整課程內容。

據了解，悔過室由軍團作戰區設置，第六軍團、八軍團一直都維持設置；洪仲丘案後，悔過室一度暫停運作，後來只恢復南北各一間。北軍團恢復運作後，接收第一件悔過案件，就是金六結軍事訓練役男，在中山室抱著馬英九總統照片，裝扮孝男訕笑的案件。南部悔過室首例，是步校軍事訓練役男集體鬥毆事件。

洪案後，軍方從嚴規範悔過室受訓條件，有矯枉過正之嫌，要將犯錯士官兵送進悔過室，有相當難度。

軍中幹部反應，由於悔過處分須人事單位舉行評議會投票決定通過，才能交付悔過懲處。懲罰令送達後24小時內，當事人可以提出提審要求，由部隊將全案送至地方法院，由輪值法官檢視全案的合理與適法，確認無違法之虞後，才准予交付悔過。

將過犯人員送進悔過室前，尚須經過兩階段身心評量，第一階段由部隊編制醫務所，通過評量後，還要送至地區國軍總醫院，由專業心理諮商員實施第二階段身心評量，此時的身心評量採訪談與問卷方式實施，只要過犯人員向諮商員表明目前心緒不穩定，身心極度焦慮，有自傷念頭等，就無法通過，只能改用其他如禁足、罰勤、罰站，或降級、申誡、記過、罰薪等懲罰方式為之。

軍中幹部反應，現在要把違法犯紀者送進悔過室，難度非常高，真正順利送進去者，多半是還算有膽識的官兵，具有好漢做事好漢當的性格者，既不要求送交法院提審、也不會利用身心評量時規避處分，這種人很少。

國防部表示，受悔過人得向法院或執行單位提出異議。執行單位認異議無理由時，應將全案移送法院，由法院準用提審法規定處理。依陸海空軍懲罰法規定，悔過室收容嚴重違法犯紀的士官兵，最高可達十五天。依陸海空軍懲罰法第十三條、十四條規定，義務役士官兵亦適用於悔過處分。

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