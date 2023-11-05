國軍募兵成效低落 國防部將鎖定「這兩種人」輔導從軍

國防部志願役招募成效逐年降低，主戰部隊編現比不足，國防部檢討近3年志願役兵力現況，聲稱是受到社會少子化趨勢等因素影響，可徵、可召募役男今年低於10萬人所造成。國防部說，今年底前國軍負責召募業務的召募員編現比提升到95%，凡達成招募目標的人員都給予重賞。國防部還要到鄉鎮舉行招募座談，發掘待業青年或薪資較低的意願人員，實施轉介輔導，以拓展社青從軍來源。

民進黨立委蔡適應質詢表示，近年國軍志願役部隊人數出現持續下降趨勢，第一線作戰部隊員額更是嚴重不足。明年1月即將展開的一年期義務役役男，是否足以擔負操作、維持前述高科技裝備？同黨立委蔡適應也質詢表示，國防部在最新業務報告中聲稱軍官、士官、士兵招募班隊階段達成率均超過100%，今年度軍校招生也達104.7%,官士兵留營率亦超過目標比例，但部隊兵力編現卻無法提升，要求國防部檢討各班隊及軍校招募員額。

國防部表示，1年制役男入伍結訓後分發部隊，會按「駐地、專精、基地、聯合演訓」的流程，使其退伍後成為具備作戰技能的戰鬥兵，並能支援民防任務。

國防部檢討近3年志願役兵力現況指出，受社會少子化趨勢、疫情、就業市場競爭影響等因素，加上福利、待遇誘因不足，對招募留營工作產生衝擊。在少子化持續影響下，自2022年起整體志願役人力呈現下降趨勢。原因是人力來源減少，可徵役男數逐年減少，今(2023)年首度跌破10萬員，後續年度招獲數，以歷年招獲比為19.66%為基準核算，招獲人數將呈現緩降趨勢。

至於如何精進招募工作，國防部說，現在全軍招募員編制數為1126人，現有數1013人，編比90%，因應招募困境，要求針對今年招募成效不佳個人，適時調整職務，並要求於年底前將招募員編現比提升至5%。國防部將賦予招募員明確目標，將依各班隊、梯次賦予招募員目標，以每月、每季、每半年實施績效考核，針對每季無成效人員檢討汰換，達成目標人員採重賞方式公開表揚。

國部說，將落實鄉鎮招募座談，為擴大社青來源，規劃結合單位所轄責任區鄉、鎮、村里、部落，配合政戰民事拜會時機與地方仕紳辦理座談，以發掘待業青年或薪資較低的意願人員，實施轉介輔導，以拓展社青從軍來源。 民國113至120年可徵役男與招募人數預判表。圖／國防部

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