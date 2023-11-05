因應緊張局勢！立委建議全民皆兵「發槍隻給國民」 全動署回應了

立委建議國防部應分配槍枝給國民，作為自身防衛武器裝備。全民防衛動員署表示，將與國防部及內政部持續管制辦理。

國民黨立委鄭正鈐向國防部提出質詢，現階段中國大陸對台軍演頻繁，中華民國人民應該人人有武器，作為防禦基本配備，因應台海緊張局勢，全民皆兵時期人民應要有自身防衛武器、裝備，請全民防衛動員署研擬提出相關方案。

全動署表示，我國國防為全民國防，以整合全民總力，發揮整體國力，達成保衛國家與人民安全目的之全民防衛。戰時除國防軍事，由各動員部會依編管民防團隊及民、物力，維持社會秩序、穩定民生，以鞏固社會運作，並支援軍事勤務任務。

為有效運用民力，發揮民間自衛自救功能，由縣市政府、鄉鎮市區公所、關鍵基礎設施及一般公司、廠庫、學校等，依戰時任務編成民防總隊、民防團、特種防護團及聯合防護團等類型民防團隊，分別負責縣市、鄉鎮市區、關鍵基礎設施及一般公司、廠庫、學校等自衛自救民防任務，配合強化全民國防兵力結構調整方案，將常備兵役役期調整為1年，規畫在常備兵役訓練中納入民防任務訓練課程，使役男於服役期間習得防衛自救技能，增進役男了解民防及消防內涵，提升戰時自衛自救能量，並可運用授課時機鼓勵役男退伍後，加入義警、義消等民防團隊，有助儲備民防人力來源及提升民防團隊服勤量能力。

國防部已在民國111年12月29日邀集內政部、警政署、消防署等單位，舉行四次研商會議，協調內政部及衛生福利部提供課程教案、教材及初級救護訓練機構師資人力，配合接訓單位梯次流路派員授課，指導三軍司令部、作戰區及接訓單位，完成民防訓練梯次流路與訓練整備作業。

國防部說，立委所提事項，國防部及內政部持續管制辦理，檢討精進相關配套措施，依任務與專長需求，適時檢討民防編組，以達全民防衛的理念。

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