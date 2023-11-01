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徐巧芯告發黃曙光：掌握潛艦製造權力為謀私利形同叛國

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
媒體人吳子嘉和張禹宣今由台北市議員徐巧芯（圖）陪同，告發潛艦國造召集人黃曙光等，稱黃等掌握潛艦製造的絕對權力，視重大國防建設為私人利益謀奪機會，以其職務之便涉犯洩漏國防秘密及貪汙弊案，食國家俸祿卻背棄國家及人民的信託，已形同叛國。圖／聯合報系資料照
媒體人吳子嘉和張禹宣今由台北市議員徐巧芯（圖）陪同，告發潛艦國造召集人黃曙光等，稱黃等掌握潛艦製造的絕對權力，視重大國防建設為私人利益謀奪機會，以其職務之便涉犯洩漏國防秘密及貪汙弊案，食國家俸祿卻背棄國家及人民的信託，已形同叛國。圖／聯合報系資料照

媒體人吳子嘉和張禹宣今由台北市議員徐巧芯陪同，告發潛艦國造召集人黃曙光等三人，稱黃等掌握潛艦製造的絕對權力，視重大國防建設為私人利益謀奪機會，以其職務之便涉犯洩漏國防秘密及貪汙弊案，食國家俸祿卻背棄國家及人民的信託，已形同叛國。

徐巧芯行前舉行記者會，根據釋出的新聞稿內容表示，按總統府及國防部為衛戍國家、保護人民，在中共武力進犯之際，謀求台海安全，遂有籌建自製潛艦事宜，而在潛艦專案小組計劃下，委由中科院及台船等單位經辦建造及設備採購事，且依政府採購法相關規定進行設備及技術之引進。

新聞稿稱，查被告三人關係密切：柳思巍為黃曙光歷任海軍司令及參謀總長之辦公室主任，並因潛艦國造乙案，被黃曙光指派擔任潛艦建造之海昌廠廠長乙職，郭璽亦曾於黃曙光擔任海軍司令時受聘任為海軍司令部顧問，並亦因本案而獲黃曙光指示向國外潛艦製造商實施招商行為。故當黃曙光任職總統府潛艦專案小組召集人之際，三人即在掌握潛艦製造之絕對權力下，視該重大國防建設為其私人利益謀奪之機會，得以其職務之便違法 實施洩密及貪汙等行為；其行為（詳如告發狀後續對話事實所載）已觸犯本籌建案之根本目的，而危害國家及人民的存續和安全，若任令被告等之貪贓枉法行為， 甚至足以動搖國本，而置人民生命如草芥。

新聞稿表示，其等食國家俸祿卻背棄國家及人民之信託，所為已形同叛國。告發人心繫海軍潛艦官兵之操作安全，暨國家人民之福祉，遂就一份網路流傳之錄音檔案予以解譯，並閱讀其內容，而確認其中有被告等洩漏國防應秘密文書罪及違反貪汙治罪條例相關行為之可能，其將危害如前述之國家重大利益甚鉅。為此，爰依提出告發，以彰法制。

潛艦 黃曙光 海軍司令部

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