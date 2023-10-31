一年制義務役誰扛金馬獎 國防部這樣說

1年制「義務役」即將啟動，對於誰要承擔「金馬獎」前往外島服役，國防部今天表示，將依據實際徵集狀況與役男戶籍地及志願來做選填。

1年制「義務役」即將啟動，傳仍有一定比例役男必須投入本外島志願役主戰部隊補充缺額，國防部明年預劃多少義務役將投入主戰部隊？如何徵詢意願？

國防部今天舉行記者會，列席的資源司人力資源管理處長董紹明表示，明年役男徵集約9100人左右，國防部與內政部已完成每月役男流路初步規劃，後續會依據內政部役政司役男的役政資料滾動調整。

他表示，明年1年期義務役男將分發本島、外島、東部防衛及救護兵力等守備部隊，同時可依役男民間專長參加遴選，或依其志願選擇到外島或主戰部隊服役。一年期可接受完整、有系統的訓練，可使役男足以承擔所謂國土及家園的安全責任。

國防部人次室人事整備處副處長董俊璋則表示，外離島人員補充，將依據實際徵集狀況與役男戶籍地及志願來做選填。

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