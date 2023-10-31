聽新聞
test
0:00 / 0:00
一年制義務役誰扛金馬獎 國防部這樣說
1年制「義務役」即將啟動，對於誰要承擔「金馬獎」前往外島服役，國防部今天表示，將依據實際徵集狀況與役男戶籍地及志願來做選填。
1年制「義務役」即將啟動，傳仍有一定比例役男必須投入本外島志願役主戰部隊補充缺額，國防部明年預劃多少義務役將投入主戰部隊？如何徵詢意願？
國防部今天舉行記者會，列席的資源司人力資源管理處長董紹明表示，明年役男徵集約9100人左右，國防部與內政部已完成每月役男流路初步規劃，後續會依據內政部役政司役男的役政資料滾動調整。
他表示，明年1年期義務役男將分發本島、外島、東部防衛及救護兵力等守備部隊，同時可依役男民間專長參加遴選，或依其志願選擇到外島或主戰部隊服役。一年期可接受完整、有系統的訓練，可使役男足以承擔所謂國土及家園的安全責任。
國防部人次室人事整備處副處長董俊璋則表示，外離島人員補充，將依據實際徵集狀況與役男戶籍地及志願來做選填。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言