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撞擊點未驗出迫砲彈體成分 賞鯨船遭砲彈擊中烏龍一場

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
軍備局獲得管理處處長李健青少將今說明自賞鯨船採樣的漆體檢測結果。圖／國防部
軍備局獲得管理處處長李健青少將今說明自賞鯨船採樣的漆體檢測結果。圖／國防部

宜蘭一艘賞鯨船日前指控在東北部海上靶區外遭軍備局宜蘭大福兵試場發射的迫擊砲假彈擊中，但國防部今天公布自船上疑擊中點所刮下漆體的鑑測結果，沒有驗出彈體應有的「銻」成分，判定假彈未擊中船身。

宜蘭大福兵試場本月20日在所屬沙灘對海實施120公厘迫砲射擊，事前曾公告管制區域範圍，但未協請海巡艇戒護。射擊時曾發射一枚假彈，事後當地一艘賞鯨船疑似遭不明物體擊中船舷，質疑遭假彈波及，造成船舷結構凹陷，相當驚險。

按射擊通報及國防部資訊顯示，軍備局大福兵試場9月18日發布10月射擊通報，公告10月20日對海面管制區實施射擊，當天下午2時至下午4時30分，單位對管制區實施雷達掃瞄，確認無船隻後，射擊120公厘迫擊砲假彈。

國防部上午舉行記者會，列席的軍備局獲得管理處長李健青表示，軍備局21日發上賞鯨船現場實施採樣簽封，樣本送到國家認證的「台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室」檢驗，依據30日公布的檢驗報告，船漆成分為「鋇、鉛、鉻」，但不含迫砲靶彈上負責阻燃耐熱的「銻」，兩者屬於不同漆種。

李健青指出，按樣本數據研判，兵試場發射的迫砲假彈並未碰觸船身，而比對海巡、海軍的雷達軌跡，賞鯨船當時也未進入射擊管制區內。

賞鯨 國防部 宜蘭

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