海軍艦指部11月11日於高雄新濱營區舉行營區開放
海軍艦隊指揮部參謀長許立中今天表示，艦指部將在11月11日於高雄新濱營區舉行營區開放活動，屆時將有新型國造艦艇參觀、武器裝備陳展、海軍官校鼓號樂隊、256戰隊戰鼓隊、陸戰儀隊與陸戰莒拳隊戰技表演、人才招募及園遊會等活動，歡迎民眾前往參觀。
國防部今天舉行記者會，針對營區開放，許立中出席說明營區開放活動內容。他特別表示，時值選舉熱季，為貫徹國軍行政中立，籲請參觀民眾勿穿著選舉相關服飾，並禁止散發競選文宣與造勢活動。
許立中表示，新濱營區舉行營區開放，時間是11月11日9時起至16時止。考量會場周邊交通及場地限制，並未提供停車及接駁車，鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具前往。營區鄰近有捷運西子灣站2號出口、輕軌哈瑪星站及高雄市公車新濱碼頭站等站點。
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