台灣第一本 榮民榮眷基金會發表認識軍人兒童繪本
財團法人榮民榮眷基金會今天發表「守護台灣的海空英雄」、「即刻救援的陸上英雄」兩册繪本，基金會董事長李文忠表示，這是台灣第一本帶領孩子認識軍人的繪本，未來將走入校園和孩子分享，讓全民國防教育從小扎根。
這項全民國防教育繪本推廣計畫是由退輔會、教育部及國防部共同指導，榮民榮眷基金會發起，今在榮民節前於台灣當代文化實驗場舉辦新書分享會，由李文忠及教育部次長林騰蛟共同宣布發行。
李文忠表示，為讓更多人了解軍人保家衛國的辛勤，基金會攜手小木馬編輯團隊出版，歷時半年走訪基地與營區，以三軍故事為基底，出版了台灣第一本帶領孩子認識軍人的繪本。他感謝國防部、教育部的支持協助，讓繪本能走入校園和孩子分享。
林騰蛟表示，全民國防教育一直以來都是教育部非常重視的一環，每年都有相關的計畫在推展，如教師培力、教案徵集、補充教材提供等等，而國小的全民國防教育，很仰賴老師透過融入式教學方式來推動，因此感謝退輔會和榮民榮眷基金會的投入，提供教學資源，相信會成為教學現場最受歡迎的全民國防教育繪本。
基金會表示，繪本中的故事，都是取材自真人真事，包含駕駛幻象2000的新竹空軍基地蔣青樺少校、基隆威海營區的湘江軍艦副艦長鄭堯夫上尉、陸軍特種作戰指揮部朱榤森士官長以及陸軍少校退伍，擔任義消特搜隊的榮民楊繼中。蔣青樺以自身的經驗，說明誠實與勇敢在飛行任務中的重要性；鄭堯夫則分享海上任務所需的團結合作及錨鏈精神。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言