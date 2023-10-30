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台灣第一本 榮民榮眷基金會發表認識軍人兒童繪本

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
財團法人榮民榮眷基金會今天發表「守護台灣的海空英雄」、「即刻救援的陸上英雄」兩册繪本。圖/退輔會提供
財團法人榮民榮眷基金會今天發表「守護台灣的海空英雄」、「即刻救援的陸上英雄」兩册繪本。圖/退輔會提供

財團法人榮民榮眷基金會今天發表「守護台灣的海空英雄」、「即刻救援的陸上英雄」兩册繪本，基金會董事長李文忠表示，這是台灣第一本帶領孩子認識軍人的繪本，未來將走入校園和孩子分享，讓全民國防教育從小扎根。

這項全民國防教育繪本推廣計畫是由退輔會、教育部及國防部共同指導，榮民榮眷基金會發起，今在榮民節前於台灣當代文化實驗場舉辦新書分享會，由李文忠及教育部次長林騰蛟共同宣布發行。

李文忠表示，為讓更多人了解軍人保家衛國的辛勤，基金會攜手小木馬編輯團隊出版，歷時半年走訪基地與營區，以三軍故事為基底，出版了台灣第一本帶領孩子認識軍人的繪本。他感謝國防部、教育部的支持協助，讓繪本能走入校園和孩子分享。

林騰蛟表示，全民國防教育一直以來都是教育部非常重視的一環，每年都有相關的計畫在推展，如教師培力、教案徵集、補充教材提供等等，而國小的全民國防教育，很仰賴老師透過融入式教學方式來推動，因此感謝退輔會和榮民榮眷基金會的投入，提供教學資源，相信會成為教學現場最受歡迎的全民國防教育繪本。

基金會表示，繪本中的故事，都是取材自真人真事，包含駕駛幻象2000的新竹空軍基地蔣青樺少校、基隆威海營區的湘江軍艦副艦長鄭堯夫上尉、陸軍特種作戰指揮部朱榤森士官長以及陸軍少校退伍，擔任義消特搜隊的榮民楊繼中。蔣青樺以自身的經驗，說明誠實與勇敢在飛行任務中的重要性；鄭堯夫則分享海上任務所需的團結合作及錨鏈精神。

李文忠 榮民 教育部

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