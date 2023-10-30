陸女主動接近趙天麟疑為陸統戰？ 國安局：不評論個案

針對民進黨立委趙天麟涉疑與大陸藉女子過從甚密，有藍委上午在立法院要求國安局說明是否掌握彼女是否為統戰單位成員。國安局副局長徐錫祥回應表示，此案已進入司法程序，他不能評論具體個案，否則將影響檢察官偵辦；針對立委的假設，絕對是在檢察官調查的考量下，國安局予以尊重。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率情治首長列席，以「兩岸情勢嚴峻下檢討國軍軍紀、軍品管理及防止國防機敏訊息洩密對岸之精進作為」為題進行報告，徐錫祥代表國安局報告並備質詢。

趙天麟上午未在立法院外交及國防委員會登記發言，連日遭綠委追擊質疑涉及洩露潛艦國造機密的國民黨立委馬文君上午則登記發言，追問海軍司令部過去核予郭壐海軍顧問安全查核的過程，海軍參謀長吳立平回應表示，當年是由時任海軍司令黃曙光核定。馬文君並追問她交付錄音檔案的適法性，質疑外界指稱她洩密叛國的根據為何，希望釐清內情，反對外界以此作選舉操作。

國民黨立委曾銘宗詢問徐錫祥表示，有關民進黨立委趙天麟案，國安局是否有所了解？徐錫祥表示，這是司法已在偵辦的案子，他不便置評，若有需國安局協助，會提供協助，但不好評論。

曾銘宗追問表示，趙交往對象是否是中國大陸統戰單位成員，國安局應可評論。但徐錫祥表示，在檢察官調查中若國安局有任何評論，一定對他有所影響，因此不評論。立委說，因為有媒體作了相關報導，他只請國安局確認是不是？徐錫祥堅持表示：不能評論。

曾銘宗表示，趙天麟曾任外交及國防委員會召委，假設中國大陸女子是主動刻意接近他，可能有什麼影響？徐錫祥說，這絕對是在檢察官的考量下，他們應予以尊重。曾銘宗追問，他只是詢問這種情況若發生，基於國安局立場，是否衝擊國家安全？徐錫祥表示，具體個案他不便在此評論。

面對首長態度，立委要求會議主秘朗讀立職權行使法25條內容聲明權責，要求國安局除機密以外，有回應立委詢問職責。但徐錫祥仍說，他也是檢察官，檢察官在偵辦案件時，希望對全案有充分了解，現在說是或不是、對或不對，對檢察官偵辦一定有影響。尤其假設性問題影響也很大，因此不宜評論。若檢察官有需求，國安局會提供資料。

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