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空軍「天龍操演」今起展開 主力戰機參演
空軍年度重大演習「天龍操演」今（30）日起至11月3日實施，F-16V、幻象2000、IDF等型主力戰機都將參演，與相關單位驗證聯合作戰效能。
國軍重大操演，睽違6年舉行的陸軍長青17號操演，已在10月23日至27日舉行；海軍年度戰術總驗收演習「海強操演」也已於10月16日至20日舉行。
「天龍操演」空中實兵科目，是以空對空、空對海、空對地戰技競賽方式驗收年度戰備成果，將遴選出空戰王、箭靶王、炸射王等績優飛行員。空軍地面部隊亦參與天龍操演，軍方人士說明，演練科目包括輕兵器射擊、彈藥潛力掛載、機動移防等。
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