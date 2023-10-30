仿美陸軍作戰指揮系統 首度曝光

陸軍對抗海軍陸戰隊的「長青十七號」操演甫落幕，總統府披露蔡總統在操演中聽取參演「銳指專案」簡報，讓這套仿美陸軍作戰指揮系統（Army Battle Command System）架構首度由官方曝光。這套系統戰時透由美軍開放頻道，可與美軍地面野戰部隊指揮所構連。

陸軍內部將「銳指專案」相關裝備另稱為「訊聯專案」，第一批先導裝備在六軍團所屬關渡指揮部、裝甲五四二旅、空騎六○一、六軍團二一砲指部、特戰第一營進行實驗。日前參加長青操演的陸軍二六九旅尚未換裝，但外界發現在其營部車隊中，不但有資通第一大隊配屬能偵搜中共北斗衛星或合成孔徑頻率的「磐石偵擾車」隨行，美製陸區節點通訊系統車與首度曝光的銳指戰術參數傳輸車也在車隊中。

海軍在長青十七號操演時，測試美方提供的監偵無人機。圖／台中讀者提供

據了解，透由配屬給聯兵營，這是銳指專案主系統首度進行演習驗證，數據傳輸為主。軍方透露，銳指案是以陸區通資架構為骨幹，由中科院另研發數個次系統用以執行部隊指揮管制、情報偵搜研析、目標與火力支援、整體防空、後勤支援作業等功能。這是官方文件首度披露「銳指專案」。

操演現場觀察，銳指次系統，平均裝設在各種野戰平板電腦內，彼此相互連線、分享資訊；這些桌上型、掌上型的平板電腦，則分別配置在旅營指揮所、戰車、甲車、砲車、直升機上，陸航飛行員則持用膝上型電腦。由於骨幹為美製陸區節點系統，戰時只要美軍開放頻道，銳指系統可與美軍構連，讓台美地面部隊讀取兩軍彼此戰場戰術訊息。

此外，過去地面部隊與空軍F-16密支戰機通聯，原使用老式類比訊號無線電的GRC406無線電機，此次操演中發現，參演的陸軍特戰分遣隊，已使用新型具備跳頻數位保密技術的美製RF-7850系列數位無線電機，導引空軍對地攻擊；操演過程中，外界還曾目擊海軍在操演中測試美援提供的新式軍用商規無人機，噪音奇大，但軍方不願證實。

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