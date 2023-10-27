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影／長青17號實兵操演 蔡英文抵嘉義港口宮裝甲車震撼疾行

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
蔡英文總統今天上午到嘉義縣東石鄉港口宮，慰勞陸軍「長青17號」實兵操演，並參拜港口宮天上聖母。圖／讀者提供
蔡英文總統今天上午到嘉義縣東石鄉港口宮，慰勞陸軍「長青17號」實兵操演，並參拜港口宮天上聖母。圖／讀者提供

蔡英文總統今天上午到嘉義縣水上鄉中庄營區及東石鄉港口宮，慰勞從21日起至今天，為期7天6夜的陸軍「長青17號」實兵操演，抵港口宮先進入香客樓聽取實戰化演訓簡報，結束後徒步到港口宮參拜天上聖母，步出後心情愉悅向地方居民打招呼問，「國軍在這演習是否有跟大家打擾到？」

「長青17號」操演是陸軍年度既定重要實戰化演訓，今天最後一天，蔡英文總統到嘉義縣水上鄉中庄營區與東石鄉港口宮慰勞陸軍，也在立委蔡易餘、副議長陳怡岳等人陪同下參拜港口宮天上聖母祈求國泰民安。

參拜完，主動走向坐在樹下等候拜拜的地方居民，蔡英文總統親切揮手詢問，國軍在這演習是否有跟大家打擾到？居民直喊總統好，並連續說，沒有沒有啦！蔡總統雙手合十說，謝謝，多謝大家。可以看出總統心情很愉快。

陸軍第十軍團表示，這次操演由十軍團指揮部納編相關單位編成統裁部，指導陸軍機步269旅（甲軍）及陸戰99旅（乙軍），採「自由統裁、計畫階段管制」的方式，於新竹至高雄間實施實兵對抗演練。

陸軍第十軍團指出，操演期間，由統裁部輔以各式狀況誘導，實施地空整體作戰及攻、防戰術演練，訓練各級部隊長用兵思維及臨機應處指揮能力，以強化部隊戰術運用的作為。

長青17號實戰化演訓，是模擬真實戰場景況下，採實兵、實車、實裝方式，藉由完整戰場情報準備及指參作業程序，策定各項作戰計畫，透過「情報鏈」、「指揮鏈」、「擊殺鏈、「通信鏈」及「後支力」等戰術整合運用，有效發揮聯合軍、兵、種協同作戰效能，深化部隊實戰能力。

蔡英文總統今天上午到嘉義縣水上鄉中庄營區及東石鄉港口宮，慰勞陸軍「長青17號」實兵操演，熱情與港口宮居民揮手打招呼。記者呂慧瑜／攝影
蔡英文總統今天上午到嘉義縣水上鄉中庄營區及東石鄉港口宮，慰勞陸軍「長青17號」實兵操演，熱情與港口宮居民揮手打招呼。記者呂慧瑜／攝影
陸軍「長青17號」操演今天最後一天在嘉義水上中庄營區及東石港口宮實兵操演。記者呂慧瑜／攝影
陸軍「長青17號」操演今天最後一天在嘉義水上中庄營區及東石港口宮實兵操演。記者呂慧瑜／攝影
蔡英文總統今天上午到嘉義縣水上鄉中庄營區及東石鄉港口宮，慰勞陸軍「長青17號」實兵操演，熱情與港口宮居民揮手打招呼。記者呂慧瑜／攝影
蔡英文總統今天上午到嘉義縣水上鄉中庄營區及東石鄉港口宮，慰勞陸軍「長青17號」實兵操演，熱情與港口宮居民揮手打招呼。記者呂慧瑜／攝影
陸軍「長青17號」操演今天最後一天在嘉義水上中庄營區及東石港口宮實兵操演，國軍裝甲車道路震撼疾行。記者呂慧瑜／攝影
陸軍「長青17號」操演今天最後一天在嘉義水上中庄營區及東石港口宮實兵操演，國軍裝甲車道路震撼疾行。記者呂慧瑜／攝影

陸軍 蔡英文 嘉義 國軍 蔡易餘

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