以巴衝突後共軍首度台海操演 至少15架飛機越線

中共解放軍今天（26日）又派出海空兵力，在台灣周邊進行「聯合戰備警巡」操演，到上午10點鐘為止，越過中線的飛機已達15架次。這是本月初哈瑪斯對以色列發動火箭攻擊，中東戰火再起之後，共軍首度在台海舉行操演。

國防部上午10時發布新聞稿表示，上午陸續偵獲共軍轟-6、空警-500、殲-10、殲-11、殲-16、殲轟-7、運-8、運-9及無人機等各式機種出海活動，其中15架次逾越台海中線及其延伸線，配合共艦執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部官員表示，今天的共機越線，發生在北部、中部及西南空域，但並無進入我方24海里之內狀況。

在此之前，25日早晨6時至26日6時的24小時，共僅發現9架次共機，其中逾越海峽中線及其延伸線進入北部及西南空域4架次，另有共艦9艘次持續在台海周邊活動。

依據美國海軍學會（USNI）在23日發布的消息：美軍雷根號航空母艦打擊群，當時正在菲律賓呂宋島以東的海域，另外中太平洋有卡爾文森號航艦打擊群。在日本九州的佐世保，則有美利堅號兩棲突擊艦。

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