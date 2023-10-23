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賞鯨船疑被漂流木擊中 業者怒斥軍方：漂流木會飛？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭超級星3號日前載客出海賞鯨，疑似被軍方試射砲彈擊中，導致船竿扶手凹損，軍方今天懷疑說是被漂流木砸到，讓賞鯨船業者聽不下去，質訊軍方的說法「漂流木會飛嗎？」圖／簡明義提供
宜蘭超級星3號日前載客出海賞鯨，疑似被軍方試射砲彈擊中，導致船竿扶手凹損，軍方今天懷疑說是被漂流木砸到，讓賞鯨船業者聽不下去，質訊軍方的說法「漂流木會飛嗎？」圖／簡明義提供

宜蘭超級星3號日前載客出海賞鯨，疑似被軍方試射砲彈擊中，導致船長室玻璃龜裂、船竿扶手凹損。國防部軍備局長林文祥今天答覆立委質詢時表示，懷疑船隻是被漂流木打到；對此，賞鯨船業者簡明義聽不下去，海上漂流木「會飛起來砸中船隻？」頭城區漁會也駁斥「不可能」。

簡明義說，20日下午載34名遊客出海賞鯨，他當時沒在船上，根據員工及遊客轉述，賞鯨船船首被不明物體擊中，船長室玻璃破裂、船隻前方欄杆凹陷一大塊，該物體掉入海裡，所幸當時沒有人在船首，沒人受傷，但大家飽受驚嚇，趕緊返航。

同一時間，國防部軍備局規格鑑測中心在壯圍鄉外海試射迫擊砲，大家把矛頭指向試射砲彈方向偏移，導致砸中船隻。簡明義說，軍方試射是事實、他們的船隻在試射安全區外也是事實、軍方演習未依規定派戒護船，這些都是事實，如今竟懷疑是漂流木砸中船隻，這種說法「太扯」。

國防部軍備局長林文祥今天在立法院答覆立委質詢時表示，是否誤射還要再判斷，損欄杆傷痕是水平的，當天射擊的迫擊砲是靶彈，裡面是石膏，並沒有爆破碎片，拋物線由上至下，若打中船體，應該是垂直上至下造成破洞，船體則是水平磨傷，並不符合，他們懷疑「船杆會不會因為東北季風很大，被頂浪的漂流木上來打到？」

頭城區漁會總幹事陳秀暖對於漂流木打到的說法，也覺得難以置信，漂流木會同時打到船長室玻璃與船杆嗎？「漂流木不會飛啦，砲彈才可能飛。」

宜蘭烏石港賞鯨船「超級星3號」被不明物體擊中，船長室玻璃龜裂。圖／簡明義提供
宜蘭烏石港賞鯨船「超級星3號」被不明物體擊中，船長室玻璃龜裂。圖／簡明義提供
宜蘭超級星3號日前載客出海賞鯨，疑似被軍方試射砲彈擊中，導致船竿扶手凹損，軍方今天懷疑說是被漂流木砸到，讓賞鯨船業者聽不下去，質訊軍方的說法「漂流木會飛嗎？」圖／簡明義提供
宜蘭超級星3號日前載客出海賞鯨，疑似被軍方試射砲彈擊中，導致船竿扶手凹損，軍方今天懷疑說是被漂流木砸到，讓賞鯨船業者聽不下去，質訊軍方的說法「漂流木會飛嗎？」圖／簡明義提供

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