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國軍主副食費114年加碼 每月至少調高529元

聯合報／ 記者程嘉文
國軍各單位用餐，幾乎都已改為自助取餐，114年起，每月主副食費將由2859元，調至3388元起跳。聯合報系資料照
國軍各單位用餐，幾乎都已改為自助取餐，114年起，每月主副食費將由2859元，調至3388元起跳。聯合報系資料照

國軍現行的官兵主副食費用，每月是2859元，特殊地域（外離島）另外加碼。不過內政部主管的替代役人員，於今年10月起調漲10%，來到每月3550元，調升529元。立委張宏陸今天在立院外交國防委員會質詢，在義務役即將重回國軍時，這種落差格外不公平。國防部表示，已經向政院提報，調漲主副食費用標準，行政院也已同意。

國防部官員表示，未來國軍官兵主副食費用，將調升至3388元起跳，至於地域加給最高的南沙太平島，每月是5850元。調升之後，估計每年需要多支出13億元。由於113年度預算來不及編列，將由114年度開始適用。

國軍 國防部 主管

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