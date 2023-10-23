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宜蘭賞鯨船中彈 軍方認為應非是迫擊砲彈命中

聯合報／ 記者 程嘉文
國防部長邱國正23日上午出席立法院外交及國防委員會審查「義務役服役期間提繳退休金條例草案」報告並備詢。記者黃義書／攝影
國防部長邱國正23日上午出席立法院外交及國防委員會審查「義務役服役期間提繳退休金條例草案」報告並備詢。記者黃義書／攝影

本月20日，宜蘭烏石港賞鯨船「超級星三號」載客出海，卻遭到不明物體擊中，全船34人虛驚一場。事發第一時間，外界懷疑是國軍大福兵器試驗場試射砲彈擊中。不過軍備局長林文祥今天在立法院答詢說，該船並未進入射擊管制海域，而且船隻受損狀況也不像迫擊砲彈。他表示，也可能是因為海上強風將漂流木等物體吹起來，擊中船身。該案已交第三方鑑定，兩星期內完成鑑定報告。

民進黨立委何志偉質詢問及，此事到底是不是誤射？林文祥強調，是否誤射還需再判斷。但超級星三號受損的欄杆傷痕是水平的，這與迫擊砲由上而下的高拋物線彈道差異很大。

民進黨立委羅致政表示，發布演習管制區域的標準程序中，有無義務先請海巡署協助？國防部長邱國正指出，經查證，該公告的都有公告，賞鯨船並不在射擊範圍內。船家就事先知道，所以沒有進來。林文祥說，大福兵試場在射擊前15日有公告，並通知海巡署協助告知船隻不要到射擊管制區內，該區域一個月射擊16天，軍方都跟有海巡署進行通聯，跟烏石港的通聯都很完備。

羅致政說，未必是軍方砲彈打中，國防部不該揹的黑鍋不要揹。邱國正強調，現在還不知道真相，需要再釐清。從彈道來看，應該要是垂直的，但擦痕卻是平行，就交給第三方公正單位鑑定。林文祥說，該案已交第三方公正單位鑑定，將在兩周內完成鑑定報告。

賞鯨船「超級星三號」船艏欄杆遭不明物體波及，所幸當時船艏沒人，不明物體也未爆炸，全船34人無人受傷。圖/業者簡明義提供
賞鯨船「超級星三號」船艏欄杆遭不明物體波及，所幸當時船艏沒人，不明物體也未爆炸，全船34人無人受傷。圖/業者簡明義提供

海巡署 國防部 賞鯨

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