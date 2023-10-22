長青操演 陸軍台15線展現輪型整合履帶戰術機動能量

國軍「長青17號操演」昨（21）日展開，陸軍269旅參演戰甲車部隊，今（22）日分別以不同梯隊，沿西濱快速道路自力機動南下，履帶戰車與輪車編隊飛快疾行在台15線，打破履帶車機動作戰鈍重性的刻板印象。

「長青17號操演」由十軍團擔任統裁部，兩軍以旅帶數營實兵的規模參演，所屬戰甲車參演部隊今天在裁判官隨行觀察下，分別自南北持續向預定交戰的第五作戰區地境，實施戰術機動。

269旅參演部隊今日凌晨自湖口基地出發，今日中午在新竹新豐海線地帶集結，包兩個機步連的十餘CM32、CM33、CM34輪型裝甲車、30鏈砲車、拖式飛彈車、國防部配屬心戰喊話車，下午14時許發起機動，分成三個梯次，沿西濱快速公路南下。

同一機動路線上的269旅戰車營CM11 履帶戰車隊，則由CM21裝步車、M88A1裝甲救濟車與M978油罐車及行政車輛組成，車隊同時編組輪型及履帶車輛，與雲豹裝甲輪車序列相距約5公里左右，展現履車緊跟輪車速度的韌性，目測時速約能維持50公里，維持快速機動速度，也保持在能應援機步車隊的距離，打破外傳履帶戰車機動跟不上輪車的鈍重性傳言。

據了解，海軍陸戰隊參演戰甲車隊今天同時機動北上，沿省道穿街過市趕往雲嘉彰一帶預定接戰地區。兩軍預定24日展開接戰攻防程序。

「長青17號操演」由陸軍269旅與陸戰99旅擔任甲、乙兩軍，於昨日展開為期7天6夜的攻防對抗演練；為驗證部隊訓練成效及作戰指管效能，演練全程區分戰術集結暨機動、遭遇戰鬥、攻擊及爾後作戰等4個階段，並置重點於指揮、行動、戰鬥程序及野戰實務。 國軍「長青17號操演」昨（21）日展開，參演的269旅戰車營CM21裝步車沿台15號道實施戰術機動南下。記者洪哲政/攝影 參演長青17號操演的269旅機步連今在新竹新豐地帶集結。記者洪哲政/攝影 國軍「長青17號操演」昨（21）日展開，參演的陸軍269旅機步連CM32雲豹甲車今日沿台15號道實施戰術機動。記者洪哲政/攝影 參演長青17號操演的269旅機步連今在新竹新豐地帶集結。記者洪哲政/攝影

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