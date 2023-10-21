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賞鯨船有沒有進入管制區？官方說沒有 網疊圖：在管制區內

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
業者簡明義提供的位置圖，網友疊圖比對後，發現在大福兵試場公布的危險區域內。圖／業者簡明義提供
業者簡明義提供的位置圖，網友疊圖比對後，發現在大福兵試場公布的危險區域內。圖／業者簡明義提供

宜蘭頭城鎮烏石港賞鯨船「超級星3號」昨日下午在頭城外海被不明物體擊中，同時大福兵試場正在試射迫擊砲，外界高度關注是否「誤射」？海巡署與大福兵試場均表示，根據雷達偵測資料，該船並未進入管制區，然而網友將航行軌跡與管制線疊圖後發現，賞鯨船確實曾進入管制區內。

臉書粉專「Taiwan ADIZ」今天發文稱，接獲粉絲提供線索，「誤擊賞鯨船」應該是「賞鯨船誤闖射擊管制區」才對。Taiwan ADIZ指出，射擊公告的管制區域範圍北端是北緯24度50，根據AIS航跡紀錄，賞鯨船曾進入北端線以南，而賞鯨業者提供的照片中，更明確標示了中彈點北緯24度45、東經121度52，正好在管制區內。

Taiwan ADIZ表示，昨日鋒面東北海域容易有長浪，賞鯨船體長約26公尺，可能會被雷達判定為海浪回跡；軍方沒有請海巡署派艇戒護，最多是行政疏失，賞鯨船闖入射擊管制區才是此次事故主因。

海巡署第一岸巡隊稱，根據雷達偵測結果，明確確定賞鯨船沒有進入管制區內；據了解，大福兵試場的雷達偵測結果也是賞鯨船未進入管制區，為此他們還特別向業者說明「不是船的問題」。

消息人士透露，兵試場公告的危險區域和試射當天的實際管制區域不同，前者為了避免危險，會畫定更大的範圍，後者則依當天試射的兵器種類有所差異，一般比公告危險區域更小，砲彈射程範圍就更小；賞鯨船昨日應未進入實際管制區，遑論射程範圍，具體事故原因尚待釐清。

粉專「Taiwan ADIZ」將航行軌跡與管制線疊圖後發現，賞鯨船曾進入管制區。圖／Taiwan ADIZ粉專提供
粉專「Taiwan ADIZ」將航行軌跡與管制線疊圖後發現，賞鯨船曾進入管制區。圖／Taiwan ADIZ粉專提供
大福兵器試驗場1個月前公布的試射危險區域。記者陳敬丰／翻攝
大福兵器試驗場1個月前公布的試射危險區域。記者陳敬丰／翻攝

賞鯨 海巡署 宜蘭

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