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宜蘭賞鯨船疑遭試射流彈擊中 軍方是否通知成謎！

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
烏石漁港附近的大福兵器試驗場，常有試射任務，一般而言會提前公告通知各單位，有時會申請戒護船艦，但昨天下午的試射並未申請戒護艦，各單位是否有收到通知也說法不一。記者陳敬丰／攝影
烏石漁港附近的大福兵器試驗場，常有試射任務，一般而言會提前公告通知各單位，有時會申請戒護船艦，但昨天下午的試射並未申請戒護艦，各單位是否有收到通知也說法不一。記者陳敬丰／攝影

宜蘭頭城烏石港賞鯨船「超級星3號」昨天下午在頭城外海遭不明物體擊中，當時大福兵器試驗場恰好在附近海域試射迫擊砲。賞鯨業者表示，並未收到試射通知；海巡署指出，收到試射公告後有告知安檢所與漁會等單位，但軍方沒有申請戒護船；頭城漁會認為，戒護船才是最重要的。

業者簡明義說，「超級星3號」昨天本擬下午2時出航，因故延遲半小時，2時半出航，預計5時回港；下午4時許行經頭城竹安外海約3海浬處，突遭不明物體擊中，船首玻璃、欄杆損傷；簡當時不在船上，收到船員回報也嚇了一大跳，「以為在打仗」。

簡明義表示，船上34人包括29人都是大人，只有受到驚嚇，並未受傷，目前尚未收到求償通知或投訴，「超級星3號」大致無礙，今天上午8時載客出航；以往軍方若有試射，他們都會收到通知，但這次完全沒接到訊息，其實船也沒進入管制區，軍方已經告知他們會了解檢討，再通知結果。

海巡署北部分署表示，兵試場排定試射後都會公告，這次試射也不例外，海巡署看到後主動通知相關單位，宣導漁民、賞鯨船盡量避開管制區域。另一方面，兵試場這次試射並未申請海巡出動戒護艦或巡防艇，但也不是每次試射都會申請，還是要看軍方內部考量。

北部分署指出，只要收到兵器試驗通知，向兵試場確認後原則上都會主動通知、宣導，這次事件賞鯨船沒有進入管制區內，但可能靠得較近，或許是被試射的流彈、偏彈或碎片擊中，由於擊中船首的不明物體已經落海，難以打撈，後續只能交給國防部判斷。

頭城區漁會總幹事陳秀暖認為，比起通知，戒護船艦更重要；一般試射通知都會提前數周，漁民未必記得確切時間地點，因此更依賴戒護船艦，若看到鄰近海域有海巡艦艇，就會離得遠一點。兵器試驗是國防重要行動，漁民都願意配合，希望相關單位加強安全措施，烏石漁港好不容易轉型觀光漁港，類似事件若再次發生可能會嚇跑觀光客。

賞鯨船「超級星三號」昨天下午4時許在頭城外海遭不明物體擊中，船艏欄杆、玻璃受損，所幸當時船艏沒人，不明物體也未爆炸，全船34人無人受傷。圖／業者簡明義提供
賞鯨船「超級星三號」昨天下午4時許在頭城外海遭不明物體擊中，船艏欄杆、玻璃受損，所幸當時船艏沒人，不明物體也未爆炸，全船34人無人受傷。圖／業者簡明義提供
頭城區漁會擔心，類似事件若一再發生，可能會嚇跑來烏石港賞鯨的遊客。圖為示意圖，非當事船。記者陳敬丰／攝影
頭城區漁會擔心，類似事件若一再發生，可能會嚇跑來烏石港賞鯨的遊客。圖為示意圖，非當事船。記者陳敬丰／攝影

海巡署 賞鯨 漁民

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