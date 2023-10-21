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五角大廈報告 共軍強化演訓阻美介入台海

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
五角大廈指出，中國今年五月核彈頭數量已超過五百枚。圖為東風-41型洲際彈道飛彈。（路透）
五角大廈指出，中國今年五月核彈頭數量已超過五百枚。圖為東風-41型洲際彈道飛彈。（路透）

五角大廈十九日發布今年度的中國軍力報告指出，中共解放軍持續在台灣周邊演訓，解放軍戰機進入台灣防空識別區的架次和型態都在增加，為增加登陸台灣的準備，中方徵集並改裝民用船隻，用來運輸戰車或供直升機起降，投入兩棲攻擊任務；類似船隻的數量比起前一年增加一倍，解放軍去年軍事演習已見到至少十艘民用船隻投入訓練。

五角大廈列出解放軍越來越多的軍事脅迫行動，包含危險攔截美軍或其他盟軍的機艦、增加對台灣的軍事壓力、發射飛越台灣上空的彈道飛彈、實施大規模聯合封鎖或實彈射擊行動等。

這份美方發布的中國軍力報告也指出，北京要大規模兩棲登陸台灣仍存在重大風險，中方會盡力阻止美方介入台海變局，若衝突時間延長，解放軍可能會升級到網路戰、太空戰或核戰來終結衝突。

五角大廈分析，解放軍可能對台灣實施數周或數月的空中、海上封鎖、有限動武以打擊台灣人民對領導階層的信心、精準空襲破壞台灣重要軍事設施、兩棲登陸和奪取台灣離島，以示政治決心。

五角大廈指出，大規模兩棲登陸是最困難和複雜的軍事行動之一，需要海空優勢與後勤支援，也會給解放軍帶來壓力。

報告指出，解放軍正準備面對緊急狀況時以武力推動兩岸統一，同時阻止美國等第三方介入；解放軍持續在台灣周邊預作準備，藉此表達對美台軍事成長的不滿。

美國防部資深官員表示，美台關係的成長並未違反美國長期的「一個中國」政策。

報告並引述中華民國國防部數據指出，去年全年中共解放軍共出動一七三七架軍機進入台灣防空識別區（ＡＤＩＺ），比二○二一年的九七二架，大幅增加百分之七十九。且派出軍機類型也更加多樣化，去年九月開始發布無人機訊息後顯示，在防空識別區行動中，無人機佔約百分之十。

中方持續發展核武規模，打造能以傳統武力攻擊美國本土的新洲際飛彈。

報告舉例，解放軍正在打造新型洲際飛彈，這是傳統武力飛彈，只要一開發成功，就可以直接威脅美國本土、夏威夷和阿拉斯加；此外，中國大陸擴張核武規模，在今年五月，解放軍已經擁有超過五百枚核彈頭，會在二○三○年前超過一千枚。

美國目前擁有三七五○枚核彈頭，資深官員表示，美國只會在極端狀況下才會動用核武。

共軍核武打擊範圍 製表／程嘉文
共軍核武打擊範圍 製表／程嘉文

解放軍 五角大廈 國軍 中共 台海

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