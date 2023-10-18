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國防部公布處務規程修訂 督導對美軍售權責轉移戰規司

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖／本報資料照
國防部。圖／本報資料照

國防部公布處務規程第5條、第6條修正條文，將督導各軍種對美軍售權責，由軍備局轉移給戰略規畫司。

國防部今年五年兵力整建及施政計畫報告揭示，為精進對外軍購管制機制，所有軍購案由原軍備局調整為戰規司負責，國防自主建案維持由軍備局督管。

國防部公布國防部處務規程第5條、第6條修正條文。第5條戰略規畫司掌理業務第7項、8項，由原國際軍事事務合作政策與交流及各司令部軍售會議執行之審議，戰略情報資料、國軍整體戰略環境、國防安全及區域安全之事務研析，調整為軍事交流合作政策之擬訂、指導及管制；各司令部對美軍售會議執行及專案管理之督管」與國防安全及區域安全之事務研析。

國防部也公布軍備局處務規程第5條獲得管理處掌理事項修正條文，其中第2項國軍主要武器系統與裝備獲得階段專案管理測試評估、系統工程管理政策之擬訂及督導，加註不含對美軍售案。

國防部 軍售 美軍

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