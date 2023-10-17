獨／國軍恢復聯兵旅對抗 長青操演陸軍戰海陸10月展開

國軍中斷五年的聯兵旅對抗長青操演本（10）月恢復實施，將自21日起至27日，由陸軍269旅與海軍陸戰隊99旅分自南北展開機動，以局部實兵、指揮所主戰的形態，在中部接戰對抗。

陸軍司令部公布陸軍司令鍾樹明率領重要幹部，赴中部地區長青17號操演統裁部，視導操演整備情形，畫面中前排除鍾樹明外，還有擔任演習統裁十軍團指揮官章元勳，操演統裁部設在嘉義中庄。

鍾樹明表示，聯兵旅對抗為模擬真實作戰場景的年度既定重要實戰化演訓，需應透過完整戰場情報準備及指參作業程序，策定各項作戰計畫，並藉由情報鏈、指揮鏈、擊殺鏈、通信鏈與後支力等戰術作為，相互整合與運用，發揮軍種聯合、兵種協同作戰效能，深化部隊實戰能力。

這項操演若在北部六軍團地境會戰，稱之為長泰操演，在南部八軍團稱為長勝操演，中部為長青操演。若是六軍團或八軍團當統裁官，統裁部就會設置在楊梅高山頂或台南罔寮。

國軍最後一次師對抗實兵操演，是1991年底到1992年春節過後的長青12號演習，陸軍269師與海軍陸戰隊99旅實施對抗，兩軍全裝備機動到台中、彰化、雲林一帶接戰追擊，當年陸軍苦於機械化程度不足，一度遭陸戰隊壓制，演習甲車因在上午上班時間在道路上機動，因閃躲民車墜橋造成傷亡，還出現陸戰隊截獲陸軍部隊便當餐車後，真將所有便當倒入河口，造成陸軍補給中斷的實戰場面。由於操演出現傷亡，國防部當年下令停止實裝師對抗，多年後改以指揮所形態實施對抗。聯兵旅對抗因檢討戰訓流路五年前停止，今年首度恢復實施。

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