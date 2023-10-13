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潛艦國造中共介入？黃重諺：對「他們」來說是很大影響

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府副秘書長黃重諺。圖／聯合報系資料照
總統府副秘書長黃重諺。圖／聯合報系資料照

總統府副秘書長黃重諺接受自由時報「官我什麼事」節目專訪，被問到潛艦國造過程是否有中共介入干擾的痕跡，我方如何排除？黃重諺說，中共窮盡各種方式抨擊唱衰，也透過龐大的官宣系統不斷地再製，然後再傳到台灣來，「可見他們確實認為如果台灣有相當的潛艦的戰力，對他們來說會是一個在威權輸出上、武力投射上一個很大的影響。」

被問到這一次的潛艦國造，過程的心酸？黃重諺說，坦白說這一次整個所有參與的團隊，很多人注意到國安會諮委黃曙光一人，黃跟台船董事長鄭文隆曾經也對外說，其實過去這幾年幾乎沒有辦法好好睡覺，因為每天都很緊張，擔心一旦受到耽誤了，會不會整個台灣的整體安全、整備因此就受到延誤，很多海軍的造船研發人員、工程師，甚至是放棄了自己可以繼續晉升的機會，而投入了這一次的整體的研發製造的過程。

被問到中共介入？黃重諺說，畢竟世界上有能力產製潛艦的國家不多，所以能夠提供各項關鍵技術，包括在設計、製造或原材料上、系統上的廠商，可能也就那幾家，所以一旦在台灣的媒體上或一些蛛絲馬跡看到了好像哪一家，或好像有試圖跟台灣接洽的時候，很快就會發現，好像忽然間中方去進行了一些干涉，或者是人家就覺得「沒有沒有，我們取消了這個計畫」。

主持人也問，這一次大選的主要基調，所謂和平或是戰爭的選擇，從中國的國台辦開始去講這樣的話之後，似乎台灣國內也去鼓吹這樣的一個言論，怎麼去看待或怎麼破解？

黃重諺說， 在台灣要去試圖操作戰爭的恐懼，一直是北京很常態性的做法，當然手法有翻新，譬如1995及1996年就動用軍演，公然恐嚇，展現出要介選的目的，後來慢慢轉入細緻，從今年開始，各次的國台辦記者會重要講話裡，都特別明示台灣的選舉就是戰爭和平的選擇，目的無他，就是希望台灣人民選出一個北京喜歡的人選，或是北京可以接受的人選。不過他對台灣國民基本上有相當的信心，他認為大家會很清楚，這是很明顯的介選的手段之一。

黃重諺 北京 潛艦 黃曙光 國台辦

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