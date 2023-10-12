共機擾台 每月增加逾百架次

國防部昨天表示，中共軍事擴張已嚴重威脅台海及周邊區域安全，跟去年相比，共機擾台次數由每月平均約兩百八十餘架次，增加到今年每月約三百八十餘架次，台海緊張情勢升高。根據國防部統計，亦即今年共機擾台比去年平均每月增加百餘架次。

國防部今天將在立法院外交及國防委員會業務報告，畫面內容提及，中共軍事擴張已嚴重威脅台海及周邊區域安全，今年共機擾台次數比去年增加；面對共軍升高台海緊張情勢，國軍積極運用各項情監偵手段，監控共軍動態，先期預置兵力，妥適應處。

國防部表示，共軍機艦昨天中午開始大批出海，自十二時卅分起，陸續偵獲中共殲十戰機、殲十六戰機、蘇愷卅戰機、運八、運九、空警五百及無人機等各型機出海活動，其中十二架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡；國軍則運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並且檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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