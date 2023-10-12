聽新聞
test
0:00 / 0:00
共機擾台 每月增加逾百架次
國防部昨天表示，中共軍事擴張已嚴重威脅台海及周邊區域安全，跟去年相比，共機擾台次數由每月平均約兩百八十餘架次，增加到今年每月約三百八十餘架次，台海緊張情勢升高。根據國防部統計，亦即今年共機擾台比去年平均每月增加百餘架次。
國防部今天將在立法院外交及國防委員會業務報告，畫面內容提及，中共軍事擴張已嚴重威脅台海及周邊區域安全，今年共機擾台次數比去年增加；面對共軍升高台海緊張情勢，國軍積極運用各項情監偵手段，監控共軍動態，先期預置兵力，妥適應處。
國防部表示，共軍機艦昨天中午開始大批出海，自十二時卅分起，陸續偵獲中共殲十戰機、殲十六戰機、蘇愷卅戰機、運八、運九、空警五百及無人機等各型機出海活動，其中十二架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡；國軍則運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並且檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言