潛艦國造爭議／未簽保密？馬文君：切結廢紙一張

針對潛艦國造爭議，民進黨立法院黨團昨再指控國民黨立委馬文君出席機密報告未簽署保密切結書卻聲稱沒拒簽，為何要說謊？馬文君強調，參加機密會議即有保密義務，民進黨立委王定宇是會議主席，大可禁止她開會，反批王指控她在機密會議講電話是說謊。

民進黨立委王定宇說，二○一九年三月廿八日機密會議，開會前要交手機，進入委員會後潛艦小組保防人員請大家簽切結書。潛艦小組人員報告說，有一位立委沒簽，立法院職權行使法沒規定不簽切結書不能開會，但他要求註明是誰沒簽。他說，當天十四位與會立委都簽，就是馬文君沒簽，請問為何要說謊？

王定宇說，另外一次機密專案報告，某將領也請馬文君不要講電話；此外，馬文君稱ＧＬ公司是倫敦菸酒商，但這家直布羅陀的ＧＬ公司從二○一三年就從事技術協助潛艦規畫，馬文君參加機密專案報告也提出質詢，明知ＧＬ公司「為什麼要拋出這樣的煙霧彈，到底在掩護什麼？」

民進黨團書記長莊瑞雄說，馬文君在機密會議頻抄錄，跑到茶水間打電話，行為很鬼祟。民進黨譴責馬文君利用立委監督之名，做出傷害國家之實，既不守護南投，更背叛台灣。

「切結就是廢紙一張」馬文君指出，有沒有簽都要負保密義務，如果非簽不可，當時會議主席王定宇應阻止她開會或將她趕出會議室，國安局、國防部、檢調又豈能坐視她「逍遙法外」這些年？特定人士反覆「跳針」，像是拚命要掩飾海軍前顧問郭璽錄音檔曝光之後，潛艦國造不堪聞問的內幕，轉移紙包不住火的國際醜聞焦點。

馬文君說，民進黨立委甘願護航軍火詐騙，從抄聲紋到洩密，從不簽保密切結書到外患罪，繪聲繪影，卻沒人追究是誰包庇郭璽、縱容國造潛艦專案小組召集人黃曙光；立法院機密會議資料，包括簽到、取資表單，所有會中產出文件、錄音等，均屬祕密；媒體如何取得？要求立院議事處與軍方調查說明。

商品推薦