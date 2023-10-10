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軍備「迫切性條款」 藍委指空白支票 將強力監督
國防部修訂國軍軍事投資建案規定增訂「迫切性條款」，藍綠立委意見相左。立院外交及國防委員會民進黨籍召委何志偉認為，只要事前向國會溝通，滿足權力分立形式，可理解國防部邏輯；國民黨立委陳以信則認為係另立軍事採購迴避國會監督的巧門，國民黨立院黨團將強力監督。
何志偉表示，地方政府使用第一、二預備金的狀況也是這樣，屬緊急狀況動支採購項目。但他認為，國防部動支第一預備金前，有責任與義務再向國會報備，就特殊狀況的建案與採購知會國會。他說，基本權力分立原則不可被移除，所以一定要有報備程序，讓國會了解迫切建案的背景。
陳以信則表示，緊急迫切建案其實有編列特別預算條款，國防部如有臨時性緊急採購軍事投資需求，即符合預算法第八十三條因國防緊急、急迫性提出特別預算的規定，如此也不用迴避國會監督，也滿足採購需求，國防部不採這個途徑，要在軍事投資建案規定裡另立一個開空白支票、沒有限制的巧門，有違反預算法之虞，國民黨團將針對國防部修訂國軍軍事投資建案作業規定提出強力監督與質疑。
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