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共軍擾台 國軍油料預算 連四年不夠用
立法院預算中心指出，受共軍擾台行為不斷，戰備油料提升及油價浮動調整等因素影響，國軍二○二○年至二○二二年主要油品採購預算，均有不敷支用狀況。今年主要油品採購預算雖已較去年增列十一點七五億元，但截至今年八月底預算執行率已達九十五點五四%，今年國軍油料採購預算恐仍將有不足現況。
據國防部統計，今年度截至八月底為止，國防部發布偵獲共機已達三千一四十七架次、共艦一千兩百卅六艘次，我需派遣艦艇或空中巡邏兵力應對、進行廣播驅離與防空飛彈追蹤監控，油料耗用大增，國防部不斷提高主要油品採購預算，明年度預算案數一○八億六千多萬元，已是去年度法定預算數四十七億一千多萬元的二點三一倍，其中JP-8航油及普通柴油增購量最高。
此外，空軍原計畫在清泉崗基地建構卅六座抗炸機堡，但因工程無人投標，預算被迫繳回行政院遭刪除，全案現在調降為興建廿四座，但工程至今年八月前仍無人投標。
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