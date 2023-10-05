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潛艦國造爭議 李文忠籲國防部司法檢調單位速釐清真相

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
潛艦國造原型艦海鯤軍艦。記者洪哲政/攝影
潛艦國造原型艦海鯤軍艦。記者洪哲政/攝影

針對近期潛艦國造引發的爭議，曾擔任外交及國防立委的退輔會副主委李文忠今天表示，國防部及司法檢調單位都應本於權責，釐清真相。各界靜待結果。

潛艦國由將領運作退役人員以突破常規方式獲得，但如今複雜整合內情在輿論上沸沸湯湯，再度重創軍方形象，引發爭議。

李文忠今日表示，近期潛艦引發的風波，是否涉及「洩密」、「賣國」？有的指控具體明確，可惜被指控者迴避不答；有的指控不符常理，指控者有責任舉證。

他說，最重要的是，國防部及司法檢調單位都應本於權責，釐清真相。各界也可以稍安勿躁，靜待結果。

但李文忠說，有二件事是確定的，原型艦雖已下水，但如政黨輪替，八艘潛艦是否會有新的變數？畢竟阿扁時代在野黨有杯葛預算69次及後續的記錄。

他也說，外交國防委員會某些委員在處理廠商陳情事件及與廠商互動分際有待外界進一步檢視。

李文忠 潛艦 國防部

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