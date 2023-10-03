遭郭璽點名為賣台集團 李喜明：隨便他說去

前台船顧問郭璽今天接受電台談話節目訪問，針對潛艦國造事務，公開指控國民黨立委馬文君、前參謀總長李喜明、前海軍上校黃征輝、王志鵬等四人為「賣台集團」，另還以「大膽推測」為名，認為李喜明所著「台灣的勝算」一書是由黃征輝代筆。

李喜明今天否認此事，態度上不隨郭璽起舞，表示「隨便他說去」。黃征輝今天則回應說，李喜明既不認識馬文君，常自喻為黃曙光軍中嫡系的王志鵬與黃感情深厚，也向來不喜李喜明，他們要如何成為一夥？郭壐作任何指控向來不用證據，只管弄臭抹黑他人。王志鵬今天表示，針對郭璽的說法他嚴正抗議，保留法律追訴權。

黃征輝並表示，「台灣的勝算」一書內容並非是他的高度所能為之，郭璽的指控沒有任何依據。他說，李在著書期間確曾他討論過，但他的想法並未影響李喜明的觀念。黃表示，請郭璽說出判斷依據，他願以「豬生狗養貓餵」與郭對賭，誰錯誰就應了此話。

台灣國造潛艦首艘原型艦「海鯤軍艦」9月28日亮相，潛艦專案召集人黃曙光日前透露，有立委一直試圖阻撓我國無法自行研製或生產的「紅區」關鍵裝備進口。前海軍顧問郭璽指控，國民黨立委馬文君就是這名「賣國立委」，甚至還把機密文件洩露給外國。馬文君昨指名黃曙光嗆聲，說如果有找過黃曙光為了蠅頭小利，「不要說是蠅頭小利，如果有跟他要過任何利益，我切腹。」

郭璽今（3）日分別接受電台、網媒主持人周玉蔻、黃光芹訪問。郭璽在電台節目上表示，包括馬文君、李喜明、王志鵬、黃征輝等人，「我統稱他們叫做賣台集團」。郭璽質疑，李喜明的書是不是真書？稱他已經在自己的節目上講了很多次，「他那本什麼台灣勝算都是假書」，這幾個人全部都到馬文君的辦公室，所寫的資料都是馬文君辦公室提供的，「我敢這麼講，你們就告我嘛。」他說，今天已經透過節目公開講了，所有他講的話一定負法律責任。郭璽也透過節目隔空向李喜明喊話，「你如果認為那本書是你寫的，你就告我。」

黃光芹訪問郭璽時詢問，李喜明與黃曙光兩人在軍中歷經類似，都有在潛艦服役的經歷，李喜明在不對稱作戰中戰略目標，是不是反對潛艦國造，因此外界都知道兩人意見相左？郭璽表示，李喜明是海軍64年班，期別高黃兩班，都曾任潛艦戰隊長與海軍司令，他只見過李喜明一次面，是在同學喜宴上。李喜明與黃曙光思維邏輯不同，所以兩人意見主張經常不同。他再次指稱，他已在他個人臉書上多次指控，台灣的勝算不是李喜明寫的，因為內容外行不是幹過總長的人寫的，他大膽推測是黃征輝所代筆。

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