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蔡英文總統視導馬祖部隊 感謝在國之北疆守護家園

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天前往馬祖視導部隊。圖／總統府提供
蔡英文總統今天前往馬祖視導部隊。圖／總統府提供

蔡英文總統今天前往馬祖陸軍兩棲偵察營第3連、陸軍馬防部防空連、海軍馬祖基地指揮部，視導「岸際戰鬥」等科目，了解各部隊整備訓練的狀況。午間與重要幹部及官兵代表會餐，慰勉官兵辛勞。她說，馬防部是我方重要的第一線防衛陣地，面對共機頻繁擾台，大家辛苦了，也感謝國軍在國之北疆守護家園。

蔡總統表示，過去幾天是中秋節連假，今天來到馬祖，也是想要代表國人，謝謝國軍弟兄姐妹，不分平時或節日，都堅守崗位，守護國家安全。在早上，她先到陸軍兩棲偵察營第3連、馬防部防空連以及海軍馬祖基地指揮部，了解各部隊整備訓練的情況。

蔡總統說，「我們的兩棲偵察營，展示了岸際滲透及水域作戰的過程；防空連則演練了防空戰備接戰的程序；最後，馬指部讓我看到運補備載的作業。大家都以熟練的動作，迅速完成任務，讓我印象很深刻。」

蔡總統也說，「有許多弟兄姊妹表現都非常亮眼，像是吳佳伊中尉，在漢光39號演習中，全程以流利英文，向觀摩團的外賓清楚講解操演科目。莊喻閔上士不僅自願派到馬祖，更是運輸二中隊第一位派任上士領導職的女性艇長。另外，還有王景謙少校、游佳霖士官長、鍾登發士官長、羅駿平上兵，也都獲頒今年度的國軍楷模。」

蔡總統表示，馬防部是我方重要的第一線防衛陣地，面對共機頻繁擾台，「我知道各位都要隨時保持警戒，大家都辛苦了。政府也會給國軍最大的支持，目前興安專案正在興建中的港勤設施，還有住辦大樓、籃球場等建設，我也會請國防部如期完工，讓大家有更完善的居住及休閒環境。最後，再次感謝各位在國之北疆，努力守護我們的家園。」

今天與會者包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副秘書長黃重諺、國安會副秘書長陳文政、陸軍司令鍾樹明、馬防部指揮官陳文星、連江縣長王忠銘、立法委員陳雪生洪申翰及連江縣議會議長張永江等。

蔡英文總統今天前往馬祖視導部隊。圖／總統府提供
蔡英文總統今天前往馬祖視導部隊。圖／總統府提供

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