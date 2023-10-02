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藍委馬文君涉洩漏國防機密 時力要國防部檢調徹查到底
有關海軍前顧問郭璽日前指控，國民黨立委馬文君外洩潛艦國造資料，時代力量發言人林易瑩今天說，國造潛艦召集人黃曙光應該盡快提供相關情資，國防部、檢調也要趕快動起來查辦到底，呼籲相關人士提出具體事證告發，而不是停留在互噴口水。
時代力發布新聞稿指出，國民黨立委馬文君近日遭到指控，曾經拒絕簽署潛艦國造機密會議保密協定，涉嫌洩漏機密資料至國外。
林易瑩說，有關立委危及潛艦國造一案，既然最早是黃曙光公開提到，就請黃曙光盡快提供相關情資，國防部、檢調也要趕快動起來查辦到底。
林易瑩指出，潛艦國造機密遭洩漏茲事體大，但是至今尚未看到相關單位、個人拿出具體事證向檢調告發，僅是透過媒體互相叫罵、互控誹謗只是虛晃一招，呼籲相關人士提出具體事證告發，檢調、國防部嚴辦洩密案，而不是停留在互噴口水。
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