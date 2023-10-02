綠委提案要求自己人 拒絕簽保密協定不得出席秘密會議

民進黨立委林岱樺今天說，有鑒於近日國產潛艦引發的保密議題，本於立法委員的職責，自己將在立法院提出臨時提案，「不切結保密協定，不得出席秘密會議」，用最嚴格的標準要求國會議員對國家的高度忠誠。

林岱樺透過新聞稿指出，國民黨立委馬文君曾經多次提案凍結或刪減潛艦國造案預算，近年來受到矚目，而海軍前顧問郭璽近日指控，馬文君疑似把國造潛艦資料送到國外，導致不少協助人員被抓，同時批評立委在出席機密會議時，沒有簽署保密協議。

林岱樺說，我國產潛艦「海鯤軍艦」日前進行擲瓶儀式，在這7年多的時間當中，潛艦國造從無到有、經歷萬難，這是台灣光榮的時刻，台灣是海島國家，國產潛艦的國造計畫，更是重中之重，但是在這個重要的時刻，爆出有立法委員涉及國防的保密議題，必須以最嚴格的標準，要求國會議員對國家的高度忠誠。

林岱樺表示，她將在立法院提出臨時提案，嚴格要求立法委員、列席人員出席秘密會議，必須切結保密協定，「不切結者不得參加秘密會議」，期盼朝野立委基於台灣優先，共同捍衛國家安全，尤其高雄市是國艦國造的重要基地，更不容有心人士破壞國防戰略產業。

根據提案內容，「為保障國家安全，擬就本院議事規則第50條增列，出席本院各項秘密會議之立法委員、列席人員及本院員工，均須切結保密協議，拒絕切結者，不得出席本院各項秘密會議。」

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