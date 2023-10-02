快訊

亞運滑輪／男子3千公尺接力賽險勝南韓 中華代表團第11金到手

墨西哥教堂彌撒期間樓頂塌下100人傷 仍有約30人被埋瓦礫堆中

便祕易增失智風險！吃酵素、益生菌有助排便嗎？5招改善腸胃不順

綠委提案要求自己人 拒絕簽保密協定不得出席秘密會議

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
潛艦國造原型艦在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，蔡英文總統親自主持並進行擲瓶禮，正式命名為海鯤軍艦、舷號為711。記者林伯東／攝影
潛艦國造原型艦在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，蔡英文總統親自主持並進行擲瓶禮，正式命名為海鯤軍艦、舷號為711。記者林伯東／攝影

民進黨立委林岱樺今天說，有鑒於近日國產潛艦引發的保密議題，本於立法委員的職責，自己將在立法院提出臨時提案，「不切結保密協定，不得出席秘密會議」，用最嚴格的標準要求國會議員對國家的高度忠誠。

林岱樺透過新聞稿指出，國民黨立委馬文君曾經多次提案凍結或刪減潛艦國造案預算，近年來受到矚目，而海軍前顧問郭璽近日指控，馬文君疑似把國造潛艦資料送到國外，導致不少協助人員被抓，同時批評立委在出席機密會議時，沒有簽署保密協議。

林岱樺說，我國產潛艦「海鯤軍艦」日前進行擲瓶儀式，在這7年多的時間當中，潛艦國造從無到有、經歷萬難，這是台灣光榮的時刻，台灣是海島國家，國產潛艦的國造計畫，更是重中之重，但是在這個重要的時刻，爆出有立法委員涉及國防的保密議題，必須以最嚴格的標準，要求國會議員對國家的高度忠誠。

林岱樺表示，她將在立法院提出臨時提案，嚴格要求立法委員、列席人員出席秘密會議，必須切結保密協定，「不切結者不得參加秘密會議」，期盼朝野立委基於台灣優先，共同捍衛國家安全，尤其高雄市是國艦國造的重要基地，更不容有心人士破壞國防戰略產業。

根據提案內容，「為保障國家安全，擬就本院議事規則第50條增列，出席本院各項秘密會議之立法委員、列席人員及本院員工，均須切結保密協議，拒絕切結者，不得出席本院各項秘密會議。」

潛艦 林岱樺 馬文君

延伸閱讀

郭璽再批馬文君洩密明提告 馬反嗆曝秘密錄音檔送檢調卻無下文

綠委高嘉瑜稱藍委杯葛潛艦成軍晚10年 其實是美國無柴電潛艦可賣

批立委馬文君賣國賊 海軍前顧問郭璽堅稱絕對有所本

潛艦案大亂鬥…立委馬文君提告 郭璽揚言與她直球對決

相關新聞

美台國防工業會議將登場 美方官員與台灣政黨代表互動

美台國防工業會議1日起在維吉尼亞州威廉斯堡（Williamsburg）登場，美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Je...

潛艦講古／那年魚雷尷尬沖上岸 海龍艦長周育群親揭「切斷導線」原因

2003年9月4日，國軍漢光19號演習在宜蘭利澤簡外海，舉行三軍聯合火力展示。劍龍級潛艦首度發射戰雷攻擊靶船，這是她們服役十餘年來，正式對目標開火，也證實過去軍方曖昧不願明說的，劍龍級潛艦配有魚雷。在現場興奮數秒中，靶艦遲遲不爆炸，司儀改口宣布，魚雷發生機械問題，沉底自毀。當天下午，這枚魚雷被浪潮沖上利澤簡海灘，嚇壞了附近居民，二十年後，當年執行射擊任務的艦長回憶當年到底發生什麼事。

海鯤艦帆罩外殼粗劣解謎 原來是待施工的假結構

潛艦國造原型艦「海鯤艦」曝光，但目視可見包括帆罩外殼、船舯後側焊道接縫，都被外界質疑不平整。潛艦退役上校王志鵬還原帆罩工...

潛艦國造大成功？ 專家：需配合軍力

「潛艦國造只是第一步，未來要更重視潛艦與國軍如何聯合作戰！」淡江戰略所助理教授林穎佑受訪時指出，製造潛艦不容易，但造出來後的人才培育、跨國技術整合與戰鬥配合才是重點。國安院學者蘇紫雲則說，台灣的工業生產能力好，未來生產成本也會逐漸下降...

綠委高嘉瑜稱藍委杯葛潛艦成軍晚10年 其實是美國無柴電潛艦可賣

國造潛艦原型艦海鯤軍艦9月28日蔡英文總統親自主持命名暨下水典禮，民進黨立委高嘉瑜今天說，如果按照當時的規畫，國民黨沒有...

退將：應追求作戰性能 而非如期造完

國造潛艦海鯤號命名，卻惹出立委多次提案凍結預算，疑似「通敵」的爭議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。