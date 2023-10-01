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退將：應追求作戰性能 而非如期造完

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
潛艦國造原型艦上月28日在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，由蔡英文總統親自主持並進行擲瓶禮，正式命名為海鯤軍艦、舷號為711。記者林伯東／攝影
潛艦國造原型艦上月28日在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，由蔡英文總統親自主持並進行擲瓶禮，正式命名為海鯤軍艦、舷號為711。記者林伯東／攝影

國造潛艦海鯤號命名，卻惹出立委多次提案凍結預算，疑似「通敵」的爭議。

退役中將蘭寧利指出，原型艦亮相距離真正形成戰力，還有非常遠距離，過程中也許多瑕疵要改進。主事者應該以追求更高的安全標準與作戰性能，而非以「如期完成」為主要目標。

蘭寧利批評，近日一些「顧問、專家」已經高調宣稱，宮古海峽、巴士海峽各擺兩艘潛艦，就可封堵共軍進出第一島鏈，還有人宣稱潛艦可與P-3C反潛機聯合獵殺，都是極端外行話。潛艦形成戰力，必須通過綿密測評，而且須在特定的水下測試場進行，絕非空口說白話。海鯤艦還未經過任何測試，一切仍是廠商宣傳理論值，現在談作戰運用恐太早。

蘭寧利指出，水下相互通聯與識別困難，因此各國潛艦作戰模式都是單打獨鬥，從無與飛機協同攻擊。甚至上述兩處海峽地位極度重要，開戰時美、日必派出重兵，此時反而會禁止我方潛艦接近，以免誤擊。

蘭寧利指出，國造潛艦堪稱集各國系統大成，確實相當不易，但還有很長路要走。原型艦必須進行縝密的測試與檢討，一旦發現缺點或能力不足，第二艦就要修正，甚至不排除大幅改型。如果堅持「如期造完」，不追求具備超敵戰力，才是虛擲數千億公帑。

潛艦 海鯤 巴士 反潛機

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