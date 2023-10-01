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潛艦案誰賣國？ 馬文君告郭璽加重誹謗

聯合報／ 記者江良誠王昭月周宗禎／連線報導
立委馬文君昨下午到南投地檢署，控告郭璽加重誹謗。記者江良誠／攝影
立委馬文君昨下午到南投地檢署，控告郭璽加重誹謗。記者江良誠／攝影

潛艦國造案因召集人黃曙光指有立委「一直在搞」，海軍前顧問郭璽直指就是國民黨立委馬文君，甚至還將機密文件洩漏給外國。馬文君昨天下午前往南投地檢署，控告郭璽加重誹謗罪，並要求曾任參謀總長的黃曙光，如知道立委違法就應主動檢舉，否則就是瀆職。

郭璽昨天也反酸馬文君的控告行動是「打假球」，他更開直播質問「潛艦案，誰是賣國賊」，講到激動處一度哽咽，再三指馬文君不適格，應辭去立委職務。

馬文君說，一直在等黃曙光清楚交代，究竟是哪位立委「一直在搞」？哪家軍火商「賣台洩密」？但黃曙光敢說不敢當，根據黃的指控，這已經是叛國，依法黃曙光應立刻告發，由檢調偵辦。

馬文君說，郭璽涉及尹清楓命案，還竊盜海軍機密轉售圖利，事後成為軍火掮客，為何海軍還聘任當顧問？甚至掌握連國防部長、總統都不知道的機密，海軍明顯違法。郭璽這次抹黑攻擊，是趕在蔡總統卸任前，編列並通過潛艦後續造艦的「特別預算」，就能入袋大筆佣金。

馬文君說，潛艦原型艦被外籍顧問評為史上最複雜的拼裝系統，幾乎沒有通過任何測試，不知道是否堪用，就急著編數千億元再造七艘。萬一有問題，預算將泡湯，為何不等到原型艦測試通過，再編後續造艦預算？是郭璽集團急著發財，擔心新總統未必予取予求。

前海軍顧問郭璽昨開直播再批立委馬文君，宣稱歡迎馬趕快告他，事實真相才能水落石出。圖／翻攝自郭璽直播
前海軍顧問郭璽昨開直播再批立委馬文君，宣稱歡迎馬趕快告他，事實真相才能水落石出。圖／翻攝自郭璽直播

郭璽表示，台灣推動潛艦國造，一路有外國朋友協助，全力趕工，終於不負期待產出，但國內有些人講外行話，他批評馬文君出賣國家及人民利益，應馬上辭去立委職務。

郭璽說，他參與潛艦國造過程，一直被扯沾染弊案，馬文君一再扯他牽涉尹清楓命案，更誣指他涉弊案、撈黑錢，根本與事實不符。

為何敢點名馬文君「賣國」，郭璽表示，因為今年初有一位外籍顧問提及馬文君，並指馬文君聲稱留有相關資料底稿，可到她的楊姓執行長辦公室看，才意識到資料外流，「這件事，馬文君是賴不掉的」，台船印表機電腦曾執行列印指令都能查到，「不是我郭某人夢到馬文君做的」。

馬文君說，四年前立委選舉，民進黨以相同套路抹黑她，她如果真有違法，早就被移送法辦，全民應一起監督，別讓軍火掮客、不法分子掏空國庫。

馬文君 郭璽 潛艦 黃曙光 掏空

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