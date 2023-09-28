向蔡總統呈獻潛艦模型 台船董座鄭文隆：只有四十幾座

蔡英文總統今日在高雄台船海昌廠房前主持「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」。台船董事長鄭文隆向蔡總統呈獻原型艦海鯤艦模型，並熱心殷勤特別介紹，是特別委由知名陶燒窯藝廠製作，「只作了40幾個」。

這次典禮除蔡總統及國安團隊參加外，包括美國在台協會台北辦事處長孫曉雅、韓國駐台代表李殷鎬、日台交流協會副代表剛島洋之等重要國家駐台代表都都與會列席。

鄭文隆今天在儀式上致詞表示，台船深知國造潛艦IDS計畫是台灣多少年來的期望，知道這是幾十年來，歷任總統保衛國家安全的夢想，直到2016年蔡總統果斷的下決心之後，才展開了實際行動。

他表示，7年來，台船不敢怠惰，海軍更是全力協助。一別以往合約執行模式，海軍派出海發中心及256戰隊的精銳，和台船、中科院，合組了海昌計畫團隊，並在國安會經常的督導及協助下，排除困難、障礙，穩健且默默地推進工作，設計工作在2020年12月完成，各生產工廠及建造用機具也在2020年11月24日完成及到位，展開施工，今天是命名及下水典禮的節點。

鄭文隆向蔡總統呈獻原型艦海鯤艦模型，儀程結束後，仍熱心在講台上留住蔡總統，熱心殷勤地特別介紹，模型是特別委由知名陶燒窯藝廠台華窯製作，一共「只作了40幾個」。 台船董事長鄭文隆（右）向蔡總統（中）呈獻的IDS原型艦海鯤艦模型。記者洪哲政/攝影

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