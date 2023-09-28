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首艘國造潛艇「海鯤」下水 學者林穎佑：和P-3C等軍武聯合獵殺

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林頴佑。圖/取自淡江大學國際事務與戰略研究所網站
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林頴佑。圖/取自淡江大學國際事務與戰略研究所網站

首艘國造潛艇「海鯤軍艦」（舷號711）今天舉辦下水典禮，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑也到場參加，他表示，反潛作戰是很重要的，不只潛艦能發揮作用，還要和P-3C反潛機等進行聯合獵殺。

林穎佑受訪時被問到以潛制潛相關問題，他表示，以潛制潛外，更重要的是如何進行反潛作戰，不是只有潛艦能發揮作用，還要和P-3C反潛機等軍武進行聯合獵殺，若單純用潛艦對潛艦做比較的話，他認為並不適合。

未來如何部署？林穎佑指出，要看當時海底地形和威脅從哪裡來，威脅在哪裡，軍演在哪裡，戰場就在哪裡，要因應解放軍近幾次軍演對我們的威脅，不只是潛艦，包含其他艦船、空中兵力要如何運作，都是在規劃裡面。

林穎佑表示，潛艦只要出海，就可以對敵人造成存在艦隊的作用，不對襯的作戰底下，如何運用潛艦讓解放軍或其他對我方有敵意的國家，必須花更多時間對我們進行偵潛跟反潛，爭取到的時間對我們來說，就是相對的有利。

潛艦 解放軍 反潛機 海鯤 軍演

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