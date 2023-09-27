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我防空飛彈部隊赴帛琉與美軍聯演 軍方緘默

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
愛國者三型防空飛彈。記者洪哲政／攝影
愛國者三型防空飛彈。記者洪哲政／攝影

媒體報導台美7月在帛琉共同實施聯合野戰防空實彈操演，參演的空軍司令部、陸軍司令部及負責統籌的國防部，上午都不表示評論。

美國陸軍2022年曾在帛琉實施「勇敢之盾22」（Valiant Shield 22）聯合演習，2022年在當地進愛三防空飛彈射擊；美軍今年7月結束的「北方邊緣23」第二階段聯演（Northern Edge 2023-2, NE 23-2）也曾在當地羅曼．莫圖國際機場（Roman Tmetuchl International Airport）實施愛三防空飛彈射擊。

據稱，空軍防空暨飛彈指揮部愛國者三型飛彈連、陸軍復仇者防空連官兵，7月24日赴帛琉與美軍會合，使用美軍裝備，自付實彈費用，在當地島嶼共同實施聯合野戰防空實彈操演，我愛三順利命中靶彈。

空軍司令部、陸軍司令部上午俱以聯合兵種行動，應由國防部評論為由，不回應外界查詢，但國防部暫未回應。

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